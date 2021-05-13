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供5停2復水慢！彰化多個里「等嘸水」居民怨：變供1停6

▲水情嚴峻，台南市政府為避免進入供5停2階段，除鼓勵業者使用再生水替代外，也積極找水增加水源，共度缺水危機。（圖／記者林悅攝）

▲彰化市位於台中系統供水末端，導致許多地區停水時間較長。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣面臨56年來最嚴峻旱象，中部、南部水情吃緊，以「供5停2」調節水壓或停水來維持供應民生用水。不過彰化某些地區位於供水線末端，因此缺水情況更為嚴重。不少網友就表示，多個里持續面臨停水問題，無水可用的情況也讓不少人吃不消，直呼「別人是供5停2，我們已經到到供1停6地步。」

據了解，彰化市主要由台中系統供水，台中德基水庫12日水位跌破47年最低點，水位來到1325.57公尺，有效蓄水量僅存2.77%，對此似乎也影響到彰化用水。有民代就向中央陳情，彰化市多個里幾乎每周停水3天才有水可用，而且復水時間也大為縮短，影響不少住戶。

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▲▼停水，水龍頭，自來水。（圖／資料照）

▲有民眾反映，彰化部分地區已到「供3停4」、「供1停6」地步。

一名網友13日下午在臉書社團「彰化人大小事」詢問，「彰化市有水了嗎？」結果馬上就有不少民眾透露，許多地區仍持續停水，像是萬壽里、磚磘里、牛埔里、陽明里等，另外彰化延平路、中正路、三福街、成功路、崙美路、民族路、長順街、華山路也都有網友反應苦等不到復水，讓不少店家、住戶都大感吃不消。

為挽救水情，台中鐵路綠空廊道備援送水計畫原訂2025年完工，現在預計提前1、2年完工，從豐原大道往南建置到台中東區振興路，全長近12公里砸19億元，未來可彈性調度不同水區水源。

另外，官員說，伏流水在現階段成為主要水源，台水公司今年開發彰化市烏溪河濱廠第一期工程，已在5月初供水1萬噸，目前日夜加緊趕工，希望在5月底再增加2萬噸，6月再1萬噸，達到4萬噸的目標。

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