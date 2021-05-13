「要假設旁邊有確診！」柯文哲：若傳染越多就越失控⋯像印度一樣

記者袁茵／台北報導

台灣新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心13日公布多項確診者足跡，引發民眾恐慌。台北市長柯文哲13日晚間強調，現在防疫戰略跟以前不同，現在要假設旁邊有人被感染，但希望別傳染給更多人，若傳染的越多，就整個作業失控，包括像印度一樣。

▲台北市長柯文哲視察龍山國中消毒狀況。（圖／記者袁茵攝）

中央流行疫情指揮中心13日公布許多確診足跡，其中到過許多北市地區，但卻出現北市衛生局到中央記者會結束後，才得知該區域有確診者去過，因此沒有即時先消毒等情況。

柯文哲13日晚間與台北市副市長黃珊珊、台北市環保局長劉銘龍視察龍山國中消毒狀況。針對此議題，劉銘龍表示，他們跟衛生局資訊非常即時，收到各區消毒就會出動，一共17個班，共86人，人力充裕，第一時間就會針對確診者足跡做噴消，不過確診者足跡公布與否的權限在中央，所以不證實也不否認。

柯文哲則表示，最重要的是這段時間降低活性，因為群聚活動會增加感染機會，若發生發燒、頭痛、感冒等類似上呼吸道症狀，還是要去醫院，特別是有症狀的人，「拜託口罩戴好，減少傳染。」

柯文哲強調，從現在開始防疫戰略跟以前不一樣，以前是假設台灣內部沒有確診，現在是要假設旁邊有人被感染，但希望不要再傳染更多的人，也就是a的n次方概念，讓a小於1，「若傳染的人越來越多，就整個作業失控，包括現在印度看到局面就是這樣。」所以請大家降低活性，別讓傳染鏈擴大，先撐過這3天，再看看下一步怎麼處理。