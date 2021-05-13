全文／疫情爆發燒出社區感染　蔡英文安民心：一定會戰勝病毒

記者陳家祥／台北報導

國內連續多日出現不明感染源確診案例，引發國人恐慌，總統蔡英文13日緊急召開國安會議研商對策，並在晚間7點舉行敞廳談話，6點總結未來的防疫措施，呼籲國人團結防疫守台灣，只要每個人都努力做好防疫措施，勤洗手、戴口罩，配合實聯制，不要恐慌、提高警覺，落實防疫的每一個環節，「我有信心，我們一定會戰勝病毒」。

▲國內疫情爆發，總統蔡英文發表談話安定民心。（圖／記者陳家祥攝）



蔡英文首先針對今天下午高雄興達電廠因為電網事造成部分機組停機，導致全國許多地方停電，「在此向國人表達歉意」；她表示，今天的備轉容量率有10.01％，電廠發電都正常，不是電廠的問題，今天是故原因是輸配電的電網問題，凸顯台灣分區供電均衡的重要性，也凸顯電網風險管理的重要性。

為了確保電力系統安全，台電啟動分區輪流供電，目前正在重新恢復供電當中，目標是在9點40分完成全部供電。

蔡英文接著表示，近來因為國內疫情有升高的現象，疫情指揮中心已經提升防疫的等級，今天也召開國安高層會議，針對各機關就疫情變化所進行的因應整備，以及未來可能遭遇的狀況做討論，確保防疫工作能夠充分到為、安定民心。

「過去一年多來因為政府和民間共同努力，團結防疫，讓台灣可以做到世界各國期盼的如常生活。」蔡英文說，最近也注意到大家對防疫的警戒心稍微有些鬆懈，面對全球疫情升高、周邊國家情勢嚴峻，台灣也出現本土感染的此刻，「我要請大家務必不能鬆懈」。

蔡英文說，她要特別強調，現在所面對的情況，不論是本土感染、社區防堵或是物資搶購，這些現象過去都發生過，但是每一次我們都靠著團結防疫度過難關，希望藉這次的疫情升高，大家能提高警覺，強化各個層面的防疫整備工作，做好每一個環節，才能讓台灣繼續在變化難測的疫情中，持續建立堅固的防疫堡壘。

接著蔡英文提到，今天的會議中有幾個工作重點，第一，指揮中心前天已經提升疫情的警戒等級，疫情是國安事務，防疫等同作戰，要請行政院負起統籌指揮的責任，責成及督導中央機關和地方政府，嚴格要求業管範圍及轄區的各場所，務必落實各項防疫措施，有效控制疫情。

第二，在疫情方面，指揮中心務必盡速掌握這一波疫情的感染源，並且做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑以及警示所有可能的接觸者，務必有效防止疫情擴散。同時，也要公布正確、完整的訊息，安定社會民心。

第三，疫苗整備方面，我們向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期，我要請主管機關隨時掌握進度，預作分配的準備。國內的疫苗研發部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾的工作，預計在7月底可以開始供應第一波的國產疫苗，因此，指揮中心現在要預做規劃，鼓勵國人踴躍登記，讓後續施打能夠有序地進行，接種疫苗的人越多，全體防護力就越強，台灣就會越安全。

另外，為了確保能有效因應各種疫病挑戰，政府要擴大國內疫苗生產跟研發的能量，支應國內未來的需求。

第四，防疫及民生物資整備方面，目前無論是物資或是物資原料，都是十分的充足，供應絕對無虞，相關機關務必要確保供應管道暢順，提供民眾完整充分的資訊。我也要呼應我們的民眾，既然物資充裕，就不需要搶購，避免群聚風險。事實上，搶衛生紙、搶泡麵這些事情，去年也都經歷過，事後都證明，搶購的民眾都多慮了。

第五，經濟整備方面，這幾天雖然股市有短期波動，但國內經濟基本面良好，金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳，第一季經濟成長率達到8%以上，從各方面來看，股市波動主要是受到疫情影響，請各相關機關密切注意股匯市的動態，並且維持金融市場正常運作級穩定。

行政院今天也通過特別條例修正草案，規劃將紓困振興措施延長一年，預算總額再增加2100億，財政部和經濟部也都規劃短期的因應措施，相信只要大家落實防疫、讓疫情迅速得到控制，我們有信心今年經濟可以再創佳績。

第六，這幾天有些假訊息陸續出現，目的或許是挑動社會情緒，或是破壞民眾對指揮中心的信心，我們會啟動專案調查，追查假訊息散播，也會提供正確的資訊來給民眾。

但我要再次強調，過去一段時間，無論是足跡公布標準、或是進行普篩這些議題上，指揮中心都以高度專業與豐富經驗，證明他們的判斷與處置是正確的。請國人放心，相信指揮中心，不要被錯誤的資訊誤導。

最後，蔡英文呼籲，防疫不是陳時中指揮官一個人的事，也不是指揮中心一個單位的事。政府各部門會互相協調，中央地方也應該相互合作，因為我們每一個人，都是防疫總動員中不可或缺的一員。

團結防疫守台灣，只要每個人都努力做好防疫措施，勤洗手、戴口罩，配合實聯制，不要恐慌，提高警覺，落實防疫的每一個環節，我有信心，我們一定會戰勝病毒。