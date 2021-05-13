疫情嚴峻又停電！柯文哲「禍不單行」：越緊急時要越穩定

記者袁茵／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，全台陸續傳出停電災情，台電下午3時開始執行緊急分區輪流停電。面對全台大停電，是否有可能讓「核電派」、「三接派」趁及吵此議題？台北市長柯文哲表示，這幾天疫情相當緊急，又出現停電，禍不單行，不過長官是要穩定大局，不是製造問題，且這個議題不是他的專長，所以應該請專家說明怎麼改進。





▲柯文哲視察龍山國中消毒狀況。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲13日晚間臨時新增行程，視察龍山國中消毒狀況。被問到關於全台大停電，影響北市相當多地方，市府有無掌握相關狀況？柯文哲表示，由於發生在都會地區，最主要是消防局得把困在電梯裡面的人救出來，而下午他也有下令，沒有交通號誌的地方，警察要維持交通，現在北市交通可能有點不順，但還沒出現圍堵現象。

關於停電是否讓核電派、三接派趁機出來吵相關議題？柯文哲提及，他不願意去講這種專業題目，不要常常政治凌駕專業，這次疫情被突破就是很典型的例子，過去機組人員居家檢疫、自主健康管理時間從7+7改成3+11，若把會議記錄拿出來，有多少醫療專業人員在上面簽字同意？要改當然可以，但整個流程圖，包括打疫苗順序都要改。

柯文哲說，這不僅是發電問題，還有電路網路輸送問題，是專業題目，要讓專業人員按照專業處理，「不要讓政治凌駕專業，要讓專業發揮專業！」政治最重要工作，是保護專業人員發揮專業，保護公務員可以公正執法，才是他們要做的事情。

柯文哲也提到，這幾天疫情相當緊急，在疫情緊急狀態下出現停電，禍不單行，但是按照他當時在台大醫院時的訓練，越緊急時越要穩定，長官是要穩定大局的，不是製造問題的，所以停電後為什麼造成整個跳電問題，這涉及到電路的南電北送、電路網路問題，「這不是我的專長，還是請專家來說到底發生什麼事、如何改進。」