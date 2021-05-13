花蓮天道盟同心會白吃白喝強收保護費　檢警逮5嫌4覊押

▲▼花蓮檢警攻堅搜索同心會堂口據點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／蓮報導

為貫徹執行內政部警政署「掃黑三打」強力掃蕩黑幫政策，花蓮縣警察局刑事警察大隊破獲天道盟同心會成員涉嫌以砸店等手法恐嚇商家強收保護費案，拘提檢肅以鄧姓嫌犯為首幫派組織成員及少年共5人到案。

警方調查發現，鄧姓主嫌涉嫌組織天道盟同心會幫派勢力，連續指揮教唆旗下成員對轄內數家卡拉OK及酒店等特種行業強索保護費，如遇不順從拒繳之業者，鄧姓主嫌則除教唆旗下成員前往砸店鬧事外，另藉故前往店家白吃白喝，並以保護費折抵酒店消費。

▲搜扣供犯罪所用之武士刀及球棒等物。

本案經報請花蓮地方檢察署劉檢察官孟昕指揮偵辦，於5月6日持拘票及搜索票拘提鄧姓主嫌及旗下成員與少年共5人到案，並於同心會堂口據點等處所搜扣供犯罪所用之武士刀及球棒等物，全案以涉嫌違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇等罪移請花蓮地方檢察署偵辦，鄧姓主嫌等4人並經檢察官向法院聲押獲准。

▲逮捕鄧姓主嫌等4人並經檢察官向法院聲押獲准。

花蓮縣警察局呼籲，民眾若曾遭受鄧姓主嫌或其成員恐嚇迫害，請勇於出面與該局刑事警察大隊（偵三隊）聯繫，另民眾若遭受犯罪組織不法侵害，應勇於向警察機關報案檢舉，切勿鄉愿縱容，警民應合作共同維護社會治安，營造免於恐懼之安全生活環境。

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