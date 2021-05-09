幫派分子衝民宅「灑冥紙、丟雞蛋」！　南投警掃黑逮人

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局日前進行掃黑工作，其中集集分局接獲報案，有幫派分子為牟取不法暴利，赴民宅灑冥紙、丟雞蛋等方式恐嚇取財。案經蒐證多時，警方本月5日將超過6名嫌犯全數帶回到案，訊後依違反組織犯罪條例、恐嚇取財罪嫌，移送南投地檢署偵辦。





▲▼南投縣警方日前進行掃黑工作。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣集集警分局日前接獲報案稱，有幫派分子為了牟取不法暴利，至民宅以灑冥紙、丟雞蛋等方式恐嚇取財，危害社會治安，為徹底瓦解該不法犯罪組織，立即組成專案小組，並報請台灣南投地方檢察署指揮偵辦。警方指出，案經數月蒐證，本月5日由集集分局、刑警大隊、少年警察隊、南投分局、信義分局及台中太平警分局等，分別於南投縣、台中市等地同步執行搜索、拘提，並查扣帳冊及本票等相關證物。

此外透過現場畫面可看到，特殊警力部隊循線找到嫌犯位置，並將人壓制在地。目前全案經調查後，依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌，移請南投地檢署偵查，相關案情由承辦檢察官釐清中。

對此，南投縣警察局局長呂新財強調，為維護社會治安，將持續對黑道幫派及其經營或依附營業場所，規劃高強度臨檢及掃蕩勤務，強力執法，徹底斬斷不法金脈，決不容許暴力組織、黑道幫派危害南投縣的良好治安。