機車後照鏡「掛滿口罩」她傻眼：當護身符嗎？　意外掀2派論戰

▲機車上掛滿口罩，意外引爆網友論戰。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「台灣不愧是防疫泱泱大國！」一位女網友日前在路上看到讓她超傻眼的一幕，只見她拍下正在停等紅燈的女騎士，並放大機車後照鏡的部分，上面竟然掛了戴過的醫療口罩，而且還一次5-6個。原PO就納悶「這樣掛口罩的用途是什麼……護身符？」照片則是意外引起網友論戰。

這位女網友貼出照片，只見前方女騎士停在等紅燈的格子中，不過吸引原PO注意的並不是對方有違規，而是機車後照鏡上掛滿戴過的醫療口罩，掛法則是一邊耳繩吊在上面，讓口罩內外側都暴露在空氣中。原PO就不禁在文中吐槽，「路上隨處可見賣口罩的小女孩（？）也是很合理的（真的很想問她這樣掛口罩的用途是什麼……護身符？）」

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照片一出，就有網友認為，說不定對方只是還沒丟，並沒有要戴的意思，「我覺得她可能是出入高風險場所，所以要一直換，又找不到地方丟，所以暫時掛著」、「我也有一掛耶！有時候換下來先掛著……就越掛越多」、「也許是有一群沒品的路人掛在別人機車上的，車主又不敢碰」、「啊就每次都忘記，就出門都帶一個，又懶的拿回家。」

但不少人直呼不妥，覺得還是趕快丟掉真的比較好，「可能想說殺菌，結果上面都黏滿灰塵」、「我們公司就有大媽同事買了蠻貴的可防PM2.5的口罩，結果上班期間都掛在機車後照鏡上吸整天的馬路灰塵」、「一堆戴過的不丟，是打算供起來？真的無言」、「飛走一個就等罰款了」、「希望停車後能拿去扔掉，否則風一吹，路上就一堆口罩垃圾」、「掛那蠻髒的，灰塵。」