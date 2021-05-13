萬華阿公店「賣茶片」外流！朱學恒揭1關鍵...網驚：老濕機

記者邱晟軒／綜合報導

萬華區2名分別在不同茶藝館工作的女員工確診，而前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥也在昨12日晚間公開一段「茶藝館包廂內部」影片，引起網友熱議。對此，朱學恒在臉書發文表示，會跨茶店感染，一定是中間有個「隱形的阿公」。貼文一出網友驚呼，原來阿公是「老溼機」。

台北市前議員童仲彥以「你們認為茶室只有在泡老人茶嗎？」為題表示，這就是為什麼一再主張成立合法性專區對防疫的重要，並且貼出了一段茶藝館包廂內部影片，引起網友熱議。對此，朱學恒在臉書發文表示，會跨茶店感染，一定是中間有個「隱形的阿公」去了兩家店，不然茶店從業人員又不會互相捧場，照理來說不會接觸。

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▲前議員童仲彥曾在2018年曝光萬華阿公店的玩法。（圖／金色力量黨主席童仲彥提供）

貼文一出後，立刻引起網友紛紛表示，「阿公老濕機」、「阿公活力都很旺盛！」、「會不會之後一堆阿公阿嬤都在打離婚官司」、「真男人喝酒沒有在喝一攤的都馬喝三攤起跳」、「原來阿公店是這么樣玩的啊」。也有網友懷疑，「阿公應該是先去其中一間覺得服務不好，才又跑去另外一間玩這樣。」

中央流行疫情指揮中心昨公布新增16例本土病例，其中2名女子傳出在萬華區阿公店當小姐，當地知情人士指出，2家雖然招牌是清茶館，但據悉都是經營阿公店，提供女子坐檯服務，且阿公店都是公檯制，接觸人數恐多不勝數。

對此，北市府已請環保局人員身穿防護衣前往艋舺公園消毒，並針對附近清茶館、阿公店等街道路面進行消毒。

▲萬華阿公店2女員工確診。（圖／記者游宗樺攝）