疫情加劇！「桃園繡球花季」也取消　全台活動延期、停辦懶人包

記者彭懷玉／綜合報導

本土疫情飆升，為避免群聚，全台各地接連取消或延期大型活動。《ETtoday新聞雲》持續統整節慶、活動異動，提醒大家，如要出門，務必戴好口罩、落實勤洗手並保持社交距離，保護好自己與他人。

▲台北大縱走。（圖／大地處提供）

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停辦

2021桃園繡球花季

原訂展至6月19日的「2021桃園繡球花季」今（13日）起緊急宣布停辦。其中，怡德休閒農莊、陽光休閒農莊、枕頭山五號農園暫時休園；包含假日及例假日接駁車、交通管制、借問站、流動廁所、活動攤位、主會場活動及閉幕活動全部取消。13家農場原訂的農事體驗也全數暫停。

▲2021桃園繡球花季今（13日）起停辦。（圖／桃園市農業局提供）



台北大縱走指南茶香步道

原訂5月29日舉辦的台北大縱走指南茶香步道導覽活動取消。

社子島濕地解說小築

即日起至6月8日社子島濕地解說小築之環教活動暫停舉行。

微醺大飯店

即日起至6月8日前場次全暫停。

2021碧潭水舞

原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前落幕，連同碧潭東岸設置約72公尺長、7公尺高的星光草皮光雕投影也會同步熄燈。

▲冬山鄉長林峻輔11日宣布，2021三奇美徑稻浪音樂會及熱氣球嘉年華取消。（圖／冬山鄉公所提供）

冬山熱氣球嘉年華

今年三奇美徑「冬山熱氣球嘉年華」停辦。冬山鄉公所表示，考量疫情嚴重，決定停辦5月29日稻浪音樂會和6月5日起共計4天的熱氣球嘉年華活動，不過，今年規劃的梅花鹿騎自行車彩稻田在6月底收割前都能看得到。

端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳、海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節

除日前陸續宣布取消端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳活動，基隆市長林右昌11日宣布，今年的海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節等相關活動，因應疫情決定取消。

桃園「2021海風馬拉松」路跑活動、桃園開齋節、「2021桃園管樂嘉年華-管樂踩街」、「2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項」均取消。

新竹市6月13、14日端午龍舟賽取消



參山處「獻給媽媽貴婦下午茶」取消

▲石門熱氣球嘉年華尚在評估中。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

延期

福隆國際沙雕藝術季

2021福隆國際沙雕藝術季原訂5月28日開展，目前配合行政院指令，至6月8日前停辦大型活動，因此沙雕季將延後開展日期，延到何時還未定，會再另行公告。

▲淡水漁人舞台延後辦理。（圖／新北市觀旅局提供）



淡水漁人舞台

原訂5月22日至6月6日每週六日舉辦的「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，重新舉辦的日期將視後續疫情走向再另行宣布，目前仍未定。

東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」延至7月22日。

參山處

「愛玩中彰小鎮旅展市集-彰化田尾場」、「南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌」、「愛玩中彰小鎮旅展市集」延期



鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」延期。



原訂5月15日舉辦的香魚川路跑已延期到9月18日舉辦。

桃園6月份的龍舟競賽延至明年舉辦。

澎湖花火節暫停至6月8日。

嘉義故宮南院馬拉松延期。

台南漁光點點活動延期。

6月6日基隆潮境公園夏日海派音樂活動延期。

原訂5/28-29舉行之2021池上春耕樂音悠揚大坡池活動宣布停演。