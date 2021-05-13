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才開幕5天！「2021桃園繡球花季」今起停辦　3農場休園、接駁車取消

▲陽光休閒農莊繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽光休閒農莊繡球花開得正美，不料碰上疫情農園暫時關閉。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

才開幕5天，因應疫情加劇，「2021桃園繡球花季」今（13日）起緊急宣布停辦。其中，怡德休閒農莊、陽光休閒農莊、枕頭山五號農園暫時休園；假日接駁車、13家農場原訂的農事體驗也全數暫停。

▲陽光休閒農莊繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲陽光休閒農莊內的繡球花及象徵綠竹筍的裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

「2021桃園繡球花季」原訂展至6/19，不料受疫情影響，今（13日）起宣布提前結束，僅僅開幕5天就收場，包含假日及例假日接駁車、交通管制取消，另外，借問站、流動廁所、活動攤位、主會場活動及閉幕活動全部取消。

▲桃園繡球花季即起停辦。（圖／翻攝自台七桃花源休閒農業區粉專）

▲桃園繡球花季即起停辦。（圖／翻攝自台七桃花源休閒農業區粉專）

怡德休閒農莊、陽光休閒農莊、枕頭山五號農園暫時休園，待疫情穩定後擇日開放。基於防疫考量，據了解，其他農場基於疫情變化都在評估是否繼續營業，民眾若還是想到農場遊玩，請先聯絡農場、店家確認是否開放，並注意人流狀況，戴好口罩、勤洗手。

▲2021桃園繡球花季。（圖／桃園市農業局提供）

▲大溪老茶廠「愛情隧道」還在。（圖／桃園市農業局提供）

此外，為了避免群聚風險，13家農場共有15種以上農事體驗，包含繡球花飾品DIY、多肉組盆DIY、採收綠竹筍、原民文化體驗、媽媽桃採摘、橘子果凍DIY等也都全數暫停。

▲2021桃園繡球花季。（圖／桃園市農業局提供）

▲主會場枕頭山魅力商圈「尋覓美滿」也還在，旅客若還是想前往，記得要戴好口罩、勤洗手。（圖／桃園市農業局提供）

首度舉辦的桃園繡球花季，一共串聯超過復興區20處以上的農場，並規劃2處大型裝置藝術，分別設於、大溪老茶廠「愛情隧道」，還有設計8處的小型裝飾藝術，分別位於瑞士鄉村、中興花卉農場、祿客農莊、翠墨莊園、普拉多山丘假期、丸山咖啡、陽光休閒農莊、基國派老教堂，據桃園市農業局表示，裝置藝術還是在。

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