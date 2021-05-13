台灣爆16例本土確診　韓國瑜：保持警覺心「攜手度過這一波疫情」

▲韓國瑜提醒民眾好好防疫。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣12日新增16起本土案例，指揮中心仍維持二級警戒，前高雄市長韓國瑜心繫民眾，昨晚透過臉書向大家喊話，對防疫保持警覺心，攜手度過這一波疫情。

韓國瑜表示，疫情的急遽升溫讓不少人感到相當憂心，因此要提醒各位好朋友，疫情期間減少非必要的出門聚會，平時一定要記得勤洗手、戴口罩，人與人之間保持社交距離。

韓國瑜說，能明白在這個非常時期，任何風吹草動都可能讓人陷入恐慌，他呼籲大家「讓我們對防疫隨時保持警覺心，用安全的方式關心身邊親友，一起攜手度過這一波疫情挑戰！」

貼文最後，韓國瑜感謝辛苦的醫護同仁，也喊話「台灣加油、防疫第一」。

台灣疫情升溫，指揮官陳時中坦言已進入社區感染階段，總統蔡英文將於13日邀集相關部會及單位，召開國安高層會議，會議將聚焦近期國內外疫情局勢，特別針對國內這一波疫情挑戰，就疫情發展現況及各部會防疫部署再行全面檢視，並全面盤整重要防疫物資整備狀況，也將就整體金融情勢研判評估。

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