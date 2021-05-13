　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣爆16例本土確診　韓國瑜：保持警覺心「攜手度過這一波疫情」

▲▼韓國瑜提醒民眾好好防疫。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜提醒民眾好好防疫。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣12日新增16起本土案例，指揮中心仍維持二級警戒，前高雄市長韓國瑜心繫民眾，昨晚透過臉書向大家喊話，對防疫保持警覺心，攜手度過這一波疫情。

韓國瑜表示，疫情的急遽升溫讓不少人感到相當憂心，因此要提醒各位好朋友，疫情期間減少非必要的出門聚會，平時一定要記得勤洗手、戴口罩，人與人之間保持社交距離。

韓國瑜說，能明白在這個非常時期，任何風吹草動都可能讓人陷入恐慌，他呼籲大家「讓我們對防疫隨時保持警覺心，用安全的方式關心身邊親友，一起攜手度過這一波疫情挑戰！」

貼文最後，韓國瑜感謝辛苦的醫護同仁，也喊話「台灣加油、防疫第一」。

台灣疫情升溫，指揮官陳時中坦言已進入社區感染階段，總統蔡英文將於13日邀集相關部會及單位，召開國安高層會議，會議將聚焦近期國內外疫情局勢，特別針對國內這一波疫情挑戰，就疫情發展現況及各部會防疫部署再行全面檢視，並全面盤整重要防疫物資整備狀況，也將就整體金融情勢研判評估。

 其他人也看了這些新聞...

侯友宜宣布：新北全面關閉圖書館、運動中心等公共場館
侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制
禁陪考！北市國中會考採5大措施　吃午餐得用「防疫隔板」

振興一下我們的美麗

ET快訊
萬華2確診　媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼
發文「乾脆大家倒閉」被砲轟　郎祖筠深夜139字道歉了
私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒
本土+16！呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人感動讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣爆16例本土確診　韓國瑜：保持警覺心「攜手度過這一波疫情」

快訊／新北防疫大消毒Day 2　侯友宜10:20親赴中和宮廟、市場

北市「準第三階段」措施曝光　柯文哲：不要一下製造太多恐慌

防疫優先！綠暫緩跑攤活動　藍籲擴大篩檢找出隱形傳播鏈

快訊／「雖然會有小小不適」　陳水扁：明天，我要去打疫苗！

連勝文怒嗆陳時中「不普篩」維持抗疫神話　何時能得到歐美疫苗

疫情惡化...國民黨批民進黨還提「公投四個不同意」溝通不要停　

蔡英文籲828公投「四個不同意」　銓敘部：無違法疑義

快訊／北市急調監視器！追萬華阿公店「出入名單」　同步查核100家飲酒店

快訊／蔡英文13日下午4時召開國安會議　檢視防疫部署、評估金融情勢

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

台灣爆16例本土確診　韓國瑜：保持警覺心「攜手度過這一波疫情」

快訊／新北防疫大消毒Day 2　侯友宜10:20親赴中和宮廟、市場

北市「準第三階段」措施曝光　柯文哲：不要一下製造太多恐慌

防疫優先！綠暫緩跑攤活動　藍籲擴大篩檢找出隱形傳播鏈

快訊／「雖然會有小小不適」　陳水扁：明天，我要去打疫苗！

連勝文怒嗆陳時中「不普篩」維持抗疫神話　何時能得到歐美疫苗

疫情惡化...國民黨批民進黨還提「公投四個不同意」溝通不要停　

蔡英文籲828公投「四個不同意」　銓敘部：無違法疑義

快訊／北市急調監視器！追萬華阿公店「出入名單」　同步查核100家飲酒店

快訊／蔡英文13日下午4時召開國安會議　檢視防疫部署、評估金融情勢

平交道被撞婦是奶奶！脫口秀演員慟還原「誤入真相」：爸瞬間白髮

印尼混雙被歐錦賽亞軍組合擠出東奧排名　教練批為何有積分？

飛進台灣正中心！南投超紓壓「3大玩法」　划SUP找尋月牙灣秘境

台灣爆16例本土確診　韓國瑜：保持警覺心「攜手度過這一波疫情」

瘋電影／勇抱大地　意想不到森林療癒能力超強大

又是榮譽殺人！20歲男被發現是同志　親戚竟聯合「斬首殺害」

縣長宣布「海上花火節延辦」釣出台灣鯛　 兩派網友對罵洗版

外媒：全球防疫優等生破功？　台灣進入社區感染2天增23例本土

郎祖筠深夜道歉了！ 認「情緒性發表不利防疫的文章」：深深自省

私約空姐染疫！華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

散步驚見「一團黑影上下蠕動」 歐告站機車燦笑嚕背：蘇胡～

政治熱門新聞

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

台北市「準第三階段」措施曝光

柯文哲爆：許多確診者4、5月曾到中南部進香

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

柯文哲籲封城「不要亂喊」　侯友宜回應了

快訊／陳水扁：明天，我要去打疫苗

社區感染爆發！　新北封城計畫曝光

侯友宜10:20親赴中和宮廟、市場

柯文哲回應侯友宜：封城要出動軍隊管制　「不要亂喊」

連勝文怒嗆陳時中「不普篩」維持抗疫神話

北市急調監視器　調查「出入阿公店名單」

快訊／北市啟動「準第三階段」防疫

防疫優先　藍綠暫停跑攤活動

快訊／蔡英文13日下午4時召開國安會議

更多熱門

相關新聞

海上花火節延辦釣出台灣鯛　 兩派網友對罵

海上花火節延辦釣出台灣鯛　 兩派網友對罵

台灣出現感染源不明本土確診案例，澎湖防疫升級，澎湖縣長賴峰偉11日在防疫會議宣布配合防疫規定，暫停6月8日前澎湖國際海上花火節活動，剩餘場次視疫情狀況，延至6月8日後舉行。沒想到此舉讓業者大為不滿，還有網友湧入痛罵，要求政府應該要業者全額退費。

2天本土＋23　外媒憂防疫優等生破功

2天本土＋23　外媒憂防疫優等生破功

郎祖筠深夜道歉了！

郎祖筠深夜道歉了！

華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

華航機師劈腿「金融業美女」　正宮公司急消毒

大樓禁送上樓　外送員放管理室遭負評

大樓禁送上樓　外送員放管理室遭負評

關鍵字：

台灣疫情社區感染新冠疫情確診韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／台鐵出軌！　松山-台北單線雙向通行

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人讚爆

陳時中稱「上班不算聚會」　網轟：病毒會分辨？

帶小孩去農莊被主人PO照！女星警告「未授權」反遭酸爆

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面