IKEA再掀主題餐廳潮！揭大叔少女都愛　女僕嬌喊：萌萌注入

▲IKEA內湖店販賣芝麻鯊鯊包，每日限量供應。（圖／記者蔡惠如攝）



記者張靖榕／綜合報導

IKEA內湖店開幕後的「鯊魚主題餐廳」主打芝麻鯊鯊包，讓民眾爭相前往朝聖，而近年各式主題餐廳興盛，Podcast節目《宇宙人外信》EP15就來談談主題餐廳相關的英、日、韓文單字。

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▲點選收聽最新一集《宇宙人外信》，關於主題餐廳的經典趣事。

主打中、英、日、韓四聲道的Podcast節目《宇宙人外信》本集以主題餐廳為主軸，先講到鯊魚主題餐廳，因IKEA的鯊魚抱枕在近年爆紅，許多人家中都有一條鯊魚抱枕，火紅程度後續延伸到小版鯊魚的出現，甚至連與企業不相關的夾娃娃機店都能見到迷你版鯊魚，足以見到鯊魚的威力，而IKEA內湖店推出的芝麻鯊鯊包再次成為焦點，也足見主題餐廳的吸睛力。

▲▼女僕咖啡店在日本秋葉原極為盛行。（圖／翻攝自推特「@maidreamin_app」）

日本特有的女僕咖啡廳全球知名，節目主持人之一隔壁老王分享她和日本女性友人一起去到女僕咖啡廳的有趣經驗。老王講到女性友人不只愛去女僕咖啡廳，還有特別鍾愛的店，甚至還從口袋中掏出集點卡，而「女僕們」不僅僅是穿著粉紅可愛的服裝，還會依照套餐等級不同，做出相對應的服務，例如當時閒錢不夠多的隔壁老王，就和友人各點了較便宜的飲料，而當老王的可可飲料上桌後，女僕還要她們一起喊口號「萌え萌え注入！！」中譯為「萌萌注入」，意思是要把可愛力量注入到那杯原先已經濃郁甜厚的可可飲料之中；此外，老王還分享了更多在現場的所見所聞。

女僕咖啡聽在日本相當盛行，但在其他國家相當少見，主持人都同意同樣的模式在其他國家難以複製，是因為只有在日本才顯得「合理」。因此除了日本以外，不論歐美國家或是韓國，都是將「メードカフェ」（Medokafe，女僕咖啡聽日文）直接翻譯，變成英文的Maid café，以及韓文的메이드카페（meideukape）。

▲宇宙人外信主持人聊主題餐廳，左起Ryan萊恩、Ethan劉傑中、隔壁老王 。（圖／ETtoday）

另外主持人Ethan劉傑中也分享了年輕時在西門町一家主題餐廳的特別回憶，當時吃飯不是「以碗就口」，而是「以口就馬桶」，而這樣的回憶也得到兩位主持人的共鳴，因為大家都去過。第三位主持人Ryan更分享了之前在咖啡廳的經驗，貓咪竟然跑到客人包包裡做些「不為人知」的事，都在《宇宙人外信》可以聽到。

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