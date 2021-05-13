善耕365／高中開始認養育幼院童　她停不下來的公益之路！

圖、文／善耕365

週一到週五，每天都有不同的志工行程要跑，從團康志工、妝髮志工、派租所志工、手語志工、淨灘志工、捐血志工…..等。仔細數她做過的志工種類可能真的有百種，在動物園當導覽志工甚至已經超過18年。

人稱貴姐或是ㄚ貴（本名朱寶貴），這天她充滿自信笑容地迎面而來，擁著優雅的姿態及溫暖堅定的眼神，向我們訴說著她如戲般的精采人生。

「我的人生，以志工為志業。」母親對我影響最大

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貴姐從小家裡窮，爸爸與阿姨因瘧疾很早離世，母親帶著她及姐姐和她阿姨留下的兩個小孩住進大雜院，幼稚園她就跟著家人在車站賣花生，國小三年級就開始做幫佣，她說：「日劇阿信，就是我的成長歷程」 歷經許多苦日子，也曾被嘲笑被欺負，所以她相信同理他人可以帶來改變。會投入那麼多公益，她說媽媽對她影響很大，媽媽愛的教育及好學個性，生活中的小舉動都影響著她，例如：媽媽在看到路上的障礙物會主動移開，避免有人因此而受傷。「能有機會行善就要多付出，不要以善小而不為。」這是她始終認為的。

貴姐曾因為熱心公益獲得2020年中和區模範母親，問到這項榮譽的事蹟，貴姐謙虛的說：「我覺得我沒有資格獲得，要不是我媽媽已經不在世上，真正該獲得的是我媽媽。因為有她的鼓勵和支持，我現在我才走在這條路上。」貴姐難掩激動地陳述的媽媽的好。



高中開始認養認養育幼院孩童，開啟停不下來的公益路！

▲朱寶貴與認養的火燒傷國中生。（圖／朱寶貴 提供）

貴姐投入公益最早的淵源，是高中時，決定與同學到育幼院認養孩童，那時還半工半讀，認養一位比她小幾歲9歲，滿身燒疤的國中女生，從認養後就每個禮拜都去看她。到現在彼此都長大，依然是如家人般的存在，每年一起過生日，一起出遊，至今情深超過40年。

結婚後，貴姐做過各式各樣的工作，夜間送報、賣豆花等等；直到兒子去念警校減輕負擔後，才沒在工作，便瘋狂投入大量的志工活動，一邊做志工一邊照顧年邁生病的母親，行程排得滿滿滿。寶貴姐笑說自己是個靜不下來的人，但讓她始終走在做志工的路上，是那些投入志工後，無法被取代收穫及經驗。

對著來不及圓夢的女孩遺照做導覽，最難忘的志工經驗...

「在動物園志工服務時，有次園方告知周大觀防癌基金會會帶一位癌末女同學來圓夢，希望我來擔任導覽。當下我很高興能接下這項任務，還特地請我媽媽教我做紙鶴，打算當天送她為她祈福。但沒想到當天是她的哥哥帶她的遺照來圓夢的。哥哥說因為妹妹想來動物園玩，卻等不到這一天。讓人很感傷….」那一次服務，對貴姐來說是最有意義的一次志工工作。

▲動物園志工服勤與帶著妹妹遺照的哥哥合照。

▲與癌末兒童單獨坐水晶貓纜與分享美好時光。

「要表演找ㄚ貴！ 」各組織社工群裡的救火兵！

從寒士尾牙到各種公益園遊會的表演都少不了她，起初開始是公益表演之路是認識的社工，跟她說「請團體來表演好貴..」。貴姐就回她：「那我來表演不就免費了嘛！」 於是從魔術、跳加官、老揹少、腹語…各項表演，都在各大社福場合表演過。這些都是因為社福團體有需要，而自己去學。公益圈因而流傳一句話 「要表演找ㄚ貴！」

▲牆上掛著明天要表演的衣服。

▲貴姐扮財神爺在總統府內表演。

曾被斥罵「你為什麼要去幫助那些犯罪的人呢？」

「我把志工當志業。」貴姐超輕鬆的語氣這麼說，但其實少有人這麼做。

從事志工服務時，曾被民眾說 「這個國家都是因為有太多你這種志工，所以才那麼多人失業。」或是在監獄表演的霸凌宣導劇時，被好友斥罵說「你為什麼要去幫助那些犯罪的人呢?」但她相信，只要有一個人因為她而稍微改變，那做志工這事情就意義非凡。去監獄表演戲劇演出，表演完後得到良好的回饋，獄所裡的霸凌事件減少了，讓她堅持還是會繼續做下去。

▲於金門監獄義演時，獲頒包青天座像。

貴姐做志工幾乎快一輩子，接觸過各式各樣的公益單位，曾付出心血投入，最後才發現，協助他們募款的單位，最後捐款去項不明，也曾讓她灰心。「有些愛心社團打著愛心旗號，靠著辦活動申請經費賺錢，希望政府單位能更謹慎管理有效的監督，讓大家能支持正派經營的團體。」

儘管如此，貴姐從未停止做志工，而是透過做公益，看見每個人的故事，了解不同人的看法，讓自己增廣見聞。

寶貴姐笑說：「她的人生有好幾次大難迎來，但都 躲過劫數。。冥冥之中可能是平時有累計做志工投入公益的關係。」

實踐一年365天，每天做一件好事

在善耕365成立以前，貴姐就曾經營臉書，提倡主題：「一年365天，每天都要做好事。」然後每天都會PO出一個行善的事跡，並希望親朋好友一起響應。

「某天在網站搜尋，就出現善耕365的這個網站，幾乎跟我的理念一模一樣！哈哈哈太巧了。」（註：善耕365宗旨: 如果每人每天做一件好事，一年就會有365件好事發生）

學到眾多能力，帶來歡樂與希望何樂不為

「其實做志工真正得到、學到的是自己。」貴姐感到驕傲的是透過志工學會了很多事情，而且同時還能幫助到別人；因為去醫院急診室當志工，學到輪椅、量血壓的使用方法。接觸視障朋友學到如何引導。服務長者時，學習傾聽老人家的想法，還拿到了照服員證照，照顧失智症患者。在派出所當志工時，體會到警察的辛勞。接觸到自閉症者才知道原來星兒，不是想像的安靜不說話。

「要學得其實還很多呢！」已經63歲的貴姐，說起這段話時，仍然青春無敵散發光彩，並希望越來越多人投入志工行列，只要有機會行善，就會繼續下去！「我要做志工做到老天爺不要我，把我帶走。」

原文取自【善耕365公益媒合平台】《「我要做志工做到老天爺不要我！」高中開始認養育幼院童、做過百種志工，她停不下來的公益之路！》