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獨／金包里慈護宮媽祖遶境改車巡　廟方恭請二媽回野柳海蝕洞作客

▲金包里慈護宮媽祖遶境改車巡 廟方恭請二媽回野柳海蝕洞。（圖／「存摺攝影」提供）

▲金包里慈護宮媽祖遶境改車巡，廟方恭請二媽回野柳海蝕洞。（圖／「存摺攝影」提供）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市金山區主祀媽祖的「金包里慈護宮」12日傍晚經董監事達成共識決定，2021年5月26日（農曆4月15日）媽祖鑾轎遶境「改以車巡」；5月27日（農曆4月16日）金包里二媽回媽祖洞祭典，改由廟方人員自行恭請二媽回野柳海蝕洞作客。

▲金包里慈護宮媽祖遶境改車巡 廟方恭請二媽回野柳海蝕洞。（圖／「存摺攝影」提供）

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▲媽祖鑾轎遶境活動「改以車巡」。（圖／「存摺攝影」提供）

金包里慈護宮董事長游忠義接受《ETtoday新聞雲》記者受訪表示，12日傍晚經董監事達成共識決定，5月26日（農曆4月15日）媽祖鑾轎遶境活動「改以車巡」，但隔天5月27日（農曆4月16日）海岸退潮時，金包里二媽回媽祖洞祭典（二媽回娘家），改由廟方人員自行恭請金包里二媽回野柳海蝕洞作客

新北市金山區「金包里慈護宮」有210年歷史，是北海岸地區的信仰中心。慈護宮每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸行腳活動，從金山步行恭送二媽返回海蝕岩洞，是當地的年度宗教盛事。新北市文化局於2018年11月發布公告，將慈護宮「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」列入市定無形民俗文化資產

「金包里慈護宮」臉書粉專：https://reurl.cc/R6pEEz

「存摺 攝影」臉書粉專：https://reurl.cc/v5l44A

▲金包里慈護宮媽祖遶境改車巡 廟方恭請二媽回野柳海蝕洞。（圖／「存摺攝影」提供）

▲「二媽回娘家」改由廟方人員自行恭請金包里二媽回野柳海蝕洞作客。（圖／「存摺攝影」提供）

▲ 防新冠肺炎疫情擴散考量 金包里慈護宮媽祖遶境決定取消。（圖／記者郭世賢攝）

▲金包里慈護宮董事長游忠義表示，媽祖鑾轎遶境活動「改以車巡」。（圖／記者郭世賢攝）

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