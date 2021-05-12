前議員曝「萬華茶室酒池肉林」　辣妹穿小丁熱舞...拉客搓豪乳

記者邱中岳／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例，其中2名女子傳出在萬華清茶館當小姐，前議員童仲彥2018年時曾在YouTube上曝光「萬華茶室」的玩法。

中央流行疫情指揮中心在12日公布新增本土16例，其中2名女子據聞在萬華三水街「鴻達茶藝館」、西園路1段「楓香清茶館」當小姐從事坐檯工作，分別在雙和醫院以及仁愛醫院確診。

▲前議員童仲彥曾在2018年曝光萬華阿公店的玩法。（圖／金色力量黨主席童仲彥提供）



現在擔任金色力量黨主席的前議員童仲彥，也曾經於2018年在YouTube公布一段名為「萬華茶室酒池肉林」的影片，影片中1名全身只穿紅色丁字褲的辣妹，在客人面前熱舞。

現場還將燈光調暗，僅有霓虹燈在包廂內閃爍製造氣氛，該名辣妹甚至還穿梭在包廂的客人之間，甚至抓著客人的手摸豪乳，最後甚至一屁股坐在客人「褲襠」一頓磨蹭。

包廂內在嗨歌的催化下，最後連其他小姐也脫得只剩內衣褲，且不斷地在客人褲襠廝磨，現場不僅勁歌熱舞，還有小姐陪客人玩遊戲喝酒。

據悉，萬華茶室分成很多種，有單純喝茶的清茶館、陪客人喝酒的阿公店，最後還有「玩最瘋的」越南店，越南妹為了多點小費，所以往往敢衝敢玩，也是公認出了名的敢玩。

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