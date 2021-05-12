快訊／傳蘆洲前獅子會長曾逛SOGO復興館　北捷緊急啟動加強消毒

記者袁茵／台北報導

SOGO復興館12日下午4時30分臨時提早打烊進行消毒，有SOGO內部相關人士透露，疑似發現案1203確診者（蘆洲前獅子會會長）曾到此逛街。對此，台北捷運公司表示，除了原本車站旅客頻繁接觸設備就會每4小時消毒一次外，12日晚間至13日凌晨結束營運時，也會啟動加強消毒措施。

▲SOGO復興館提早打烊。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

針對SOGO復興館12日下午4時30分臨時提早打烊進行消毒，SOGO內部有相關人士表示，疑似發現案1203確診者，曾至SOGO復興館逛街，故提早打烊進行消毒。

台北捷運公司指出，自疫情初期，捷運電聯車車廂每日出車前，以及營運時間每8小時加強消毒作業，而各捷運車廂旅客民眾頻繁接觸設備，例如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時1次。

面對一旁的SOGO復興館疑似有確診者足跡，台北捷運公司回應，除了每日例行性消毒之外，12日晚間至13日凌晨結束營運時，也會對整個大車站，包括板南線、文湖線的忠孝復興站加強消毒。

不過，台北捷運公司也強調，他們目前沒接到確診者足跡到過忠孝復興站或連通道，也不會臆測有無確診足跡，一切等待中央流行疫情指揮中心公布，但是為了讓乘客安心，才會做12日跨13日的加強清消。