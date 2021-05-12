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NCC用新聞台新設標準審？《台視新聞台》上架有線CH52卡關

▲▼台視新聞台做好準備搶進52頻道。（圖／台視提供）
▲《台視新聞台》做好準備搶進有線電視CH52。（圖／台視提供）

記者陳世昌／台北報導

NCC12日正式審議15家有線電視業者申請CH52上架《台視新聞台》，發言人翁柏宗表示，經過當事人、關係人(台視)面談後並未做出決議，NCC將擇日再續審。

據悉，NCC委員幾乎是以新聞台新設標準審議《台視新聞台》移頻CH52，聚焦於台視新聞台頻道定位與經營理念，以及新近成立的新聞倫理委員會與原有的自律委員會如何劃分？並關心其對涉己事務報導、財經台與新聞台人力共用、三器新聞如何把關等等。

台視11日是由總經理周法勛、新聞部經理左燕妮等主管到NCC陳述，周法勛會後強調：台視民營化滿13年，在各方面的表現是媒體改革黨政軍退出媒體的成功案例，他盼望NCC給《台視新聞台》一個機會。《台視新聞台》同時規劃於NCC許可本案申請後3個月內，諮詢國內專家學者，評估建立深度參與之外部公評人制度。

▲▼交通部,NCC大樓,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）
▲NCC通傳會。（圖／資料照片）

針對NCC委員的提問與台視回應整理如下：

NCC委員問：台視公司整體人力配置，現有343人是否為共用人事編制？
台視：公司人事編制超過660人，現有343人為專屬台視新聞台之編制，台視財經台另有專屬人事編制。台視強調，台視財經台之節目規劃及定位與台視新聞台不同，台視新聞台亦無使用台視財經台之節目內容。

NCC委員問：台視新聞台是否支付上架費？是否委託頻道代理商協商？
台視：台視新聞台並無支付上架費用，部分系統已達成授權費用合意，一部分系統台尚在協商授權費用，8年來均未委託頻道代理商，且與各系統業者親自自行協商。

NCC委員問：台視晚間新聞收視率全國第一是台視主頻之數據，而非台視新聞台之數據。
台視回答：台視新聞持續受閱聽眾肯定，更可證台視新聞台上架52頻道後，台視新聞收視率將再持續上升。

NCC委員問：台視新聞台國際新聞之編制？
台視：新聞台國際新聞製播人力編制近30人，是全國唯一在黃金時段晚間9點至10點排播國際新聞之新聞頻道。其他頻道多無駐外記者編制情況下，台視新聞台尚編制駐外記者國外第一線採訪，並重視國際新聞之事實查證及台灣觀點。

NCC委員問：《華視新聞資訊台》已上架中嘉系統，本案申請是否會影響後續經營及閱聽眾權益？
台視：NCC已多次重申新聞頻道並無定頻政策，台視新聞台亦未與華視新聞資訊台競爭既有上架部分，台視新聞台之節目與規劃均符合NCC審查之四大面向，本案申請並無礙後續經營及閱聽眾權益，反而將有助於市場良性競爭，且更有助於增進閱聽眾多元收視的權益。

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