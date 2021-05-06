NCC研擬新版「數位通訊傳播法」針對網路平台監理、問責



▲國家通訊傳播委員會(NCC)主任委員陳耀祥。（資料照片／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



政府大力推動成立「數位發展部」，NCC依照責任分工將研擬新版「數位通訊傳播法」針對網路內容傳播進行監理、問責，立法院6日關注NCC是否要限制網路言論內容？監理機制是否影響言論自由？NCC主委陳耀祥表示，數位通傳法主要是規範平台責任，不是要審查內容，希望透過自律，由業者建立內容處理機制。



NCC組織法修正案5日完成立法院逐條討論，NCC未來將負責網路內容監理責任，引起立委洪孟楷、李昆澤、陳明文、邱臣遠、趙正宇、蘇震清、陳素月、許淑華、劉櫂豪等人關注，表達對新法限制網路內容、言論自由的擔憂。



陳耀祥表示，與數發部籌備小組初步溝通分工結果，會由新成立的數發部訂「數位產業發展促進法」，由NCC重新訂「數位通訊傳播法」，NCC前一版的數位通傳法，原本是基本法精神，新版要調整為作用法，以網際網路管理或治理為主，且法令名稱也可能要調整。





▲NCC研擬新版「數位通訊傳播法」對網路傳播平台監理與問責。（資料照片／記者邱倢芯攝）

陳耀祥表示，目前的網路治理適法性，原則上就是實際世界怎麼做，虛擬網路就怎麼做，涉詐欺、醫藥、兒少等不同違法都回歸各主管機關，未來NCC主管的通傳法主要涉及網路平台責任的問題，平台內容除了有現行相關法令規範，有些是無法規範，例如性暴力、跟蹤騷擾的通報機制，通報平台要把業者納入，需要法源依據。

此外，NCC要以「數位通傳法」規範網路平台責任，如果發現有某些內容有問題，平台啟動自律機制要如何去審查是否違反相關法令？如果有的話要有機制先通知下架，這樣平台可能有免責效果，否則若被追究有責任的話，不只內容提供者有問題，平台業者也可能會有相關法律責任。

至於網路內容要如何分級？陳耀祥表示，NCC將會找平台業者溝通，比照之前網際網路內容分級，訂立相關法規去做內容分級。目前NCC只有對廣電媒體內容有分級制度，網路上還沒有具體分級，少數的與與網路業者的溝通只月依據兒少法規定(第46條第1項)由iWIN網路內容防護機構邀集主要平台業者，透過自律方式在網路上做分級。