陳耀祥：《台視新聞台》上架CH52　5月底可以審查完畢



▲NCC主委陳耀祥(右)回應立委陳明文質詢時表示，目前15家有線電視申請上架《台視新聞台》一案預計5月底可以審查完畢（圖／翻攝國會頻道）



記者陳世昌／台北報導



NCC審議新聞台上架有線電視CH52的情況，6日在立法院受關切，主委陳耀祥在回應陳歐珀、陳明文等委員質詢時表示，目前15家有線電視申請上架《台視新聞台》一案預計5月底可以審查完畢。



中天新聞台去年12月在有線電視CH52下架之後，NCC已許可《華視新聞資訊台》自4月19日起於15家有線電視系統上架，另外有15家有線電視申請以《台視新聞台》上架，迄今仍在緩慢的行政流程中。



立委陳歐珀、陳明文認為，NCC不知民間痛苦，簡單的案子不該複雜化，應一視同仁、加快速度進行審議。負責議案排案權的主委陳耀祥在回應時首次鬆口表示，台視新聞案在整理資料中，5月底之前可以審查完畢。



立委也質疑，有傳聞台視願意付上架費2元(每戶每月)比華視多，但有線電視卻選擇了華視，是要做面子給陳主委？陳耀祥表示，有線電視上架費是商業協商，並不是NCC審議准否的條件；上架費是業者自己決定，他不知上架費多少，他的面子沒這麼大，他只是希望新聞區塊有公共新聞頻道。

