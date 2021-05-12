毒販黑吃黑自稱槍殺姨丈　雖找不到屍體仍重判無期徒刑

▲毒販黑吃黑槍殺姨丈，更三審再度判無期徒刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

毒販王少樑為了搶下柬埔寨的毒品市場，20年前涉嫌在柬埔寨槍殺姨丈劉有誠。後來王男在大陸涉案被捕，遣返回台，並自白犯下本起槍殺案件，還將姨丈屍體埋在柬埔寨。檢方起訴，王男多次遭重判無期徒刑，但更審法院也以找不到屍體為由，改判無罪；案經撤銷發回，高院更三審12日再度將王男重判無期徒刑。

被殺害的劉有誠販毒集團，據了解，25年前左右在金三角一帶走私毒品，而當時竹聯幫梅花堂新莊分會成員王少樑（本名王加文），因被提報流氓裁定管訓，潛逃出境投靠劉有誠。劉有誠娶了一名越南籍女子，王加文則娶該越女的姪女，平日稱劉為「姨丈」。王男利用劉有誠的資金，開始在上海以假名從事家具及泡棉材料生意。

但劉有誠打算透過王男的商業管道，將毒品運往台灣、中國、香港與美國等地。由於利益談不攏，雙方嫌隙漸生，最後反目成仇。劉男2001年間在家中被槍殺，王男則潛逃大陸地區，隱姓埋名。後來事情爆發，台灣檢方在2005年間對王男發布通緝，之後警方透過司法互助管道，在2013年間引渡王男回台，並提起公訴。

一二審法院審理後，根據王男自白以及多名自稱協助埋屍的證人供詞，認定王男犯下殺人罪，均重判無期徒刑。但更一審審理時，請求刑事局派員到柬埔寨官方領取劉有誠的骨骸，返台交由刑事局鑑定後，無法證明其為人類骨骸。更一審因此以找不到死者為由，首度改判王男無罪，更二審再度以相同理由判處王男無罪。

案經撤銷發回，更三審法院根據協助處理屍體的證人供詞，改認定王男確實槍殺被害人。考量他購槍殺人之犯罪動機，朝被害人頭部槍擊之行為手段，良心泯滅、手段兇殘，無視他人生命價值，其復連續殺害2人，所犯屬於情節重大之罪，犯後又逃匿卸責長達數年之久，其惡性重大，且始終不知悔悟之犯罪後態度，更三審法院又改判他無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。