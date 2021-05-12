LIVE／新增16例本土！蘆洲獅子會群聚11人　新北市緊急宣布新措施

記者羅婉庭／新北報導

國內新冠疫情一夕驟變，據傳新北市中和、永和、新店及台北市萬華區都有個案。指揮中心宣佈，蘆洲獅子會群聚累計共11人，今天新增16例本土案例，新北市府緊急召開會議將宣布最新應變措施，《ETtoday新聞雲》全程直播。





▲侯友宜召開應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）

繼指揮中心11日有6名本土確診找不到感染源後，今日包括北北基、宜蘭再傳出有人染疫，足跡延伸至高雄，指揮中心下午將宣布超過10例本土案例及相關疫調，並預告近期疫情警戒恐升級至第三級（單週3起社區感染或超過10例感染源不明）。

新北市上午已發布新一波重要活動調整，包括即日起至6月8日新北校園全部不開放，藝文展演及鄰里活動全部取消，防疫旅館加強檢查，加強為一個月2次，五股、三重、中和、永和展開大規模清消。

侯友宜表示，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。

侯友宜說，他不斷呼籲不能無視全球疫情，台灣無法置身度外，阻絕於境外是最重要關卡，從諾富特事件就可知道，政府在阻絕境外這塊有待加強，後續疫調後找不到感染源，這就是社區感染的開始，更是社區感染爆發的徵兆，當社區感染案例一個個出現，就是社區群聚大爆發正在進行中。