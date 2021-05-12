防疫警戒若進入第3級　黃偉哲：台南廟會活動全部取消

▲台南市長黃偉哲指出，如果防疫警戒進入第3級，台南小大廟會就通通取消。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

基隆、萬華傳出民眾參與廟會活動回來染疫，台南廟會活動頻，台南市長黃偉哲指出，今年是台南香科年，香科要做好就要做好防疫，這是相當高的挑戰，尤其許多宮廟進行建醮活動就是南北串連，宮廟交陪境也是南北宮廟，如果防疫警戒進入第3級，台南小大廟會就通通取消。

黃偉哲市長說，像大甲媽祖遶境，他們從台中一路到嘉義再回去，那經過那麼多縣市，所以南北的串聯事實上是很嚴重。對於基隆、萬華這個部分疫情，雖然還沒有經過證實，但是台南市政府都嚴陣以待，至於台南香科年的最後一科「西港香」，市府也尊重廟方的決定，正在跟廟方積極磋商中。

黃偉哲說，沒有人希望疫情更嚴峻，但是現在看起來，的確是有擴大的現象，所以即便中央流行疫情指揮中心沒有宣布要進入第3級，他相信那是因為顧及台灣正常經濟活動，萬一進入第3級，幾乎整個國家都要鎖國，整個生活機能都要暫停了，這點衝擊不可謂不大。

但我相信，中央流行疫情指揮中心基於這樣的考量沒有宣佈，但是以現在的定義來講，如果一周內有3起感染源不明的這個確診者，就已經符合進入第3級的條件，或者是單日出現10個以上，已經就符合。所以他覺得其實以現在狀況來講，11日已經有兩個感染源不明的群聚，12日如果有的話，那他覺得依照定義來講是很危險。黃偉哲說他不希望說宣布第3級，要不然宣布第3級是所有市場、夜市、戶外活動、市集，全部都要停下來就是這樣。

對於其縣市花火節停辦，黃偉哲表示尊重他們的作法。因為花火節是現在進行式，但台南市目前為止，近期內沒有大型的活動，包括月津港燈節、包括端午節的活動，都是在6月多以後，那如果6月多以後，像5月底旬疫情不見好轉的話，當然會考慮可以延期的延期，不能延期的部分就要停辦，像端午節辦在端午節之後就沒意思啦。像月津港燈節，因為不是特定的日期，就可以考慮有做其他調整。不過，因為現在還沒有到達要做最後決定的時間。而對台南大小廟會活動，如果現在還屬於第2級，就是5百人以下可以進行，那如果現在進入第3級，就是通通都取消。

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