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淘寶進貨盜版adidas擺攤…第一筆成交秒遭逮！　男慘賠600倍

▲▼衣服,舊衣。（圖／Pixabay）

▲男子阿強（化名）在苗栗街頭擺攤賣仿冒運動品牌的衣服，不料才開賣第一天賺到第一筆錢就遭警抓包。（圖／Pixabay）

記者徐愷昕／苗栗報導

男子阿強（化名）2020年間在大陸淘寶進貨仿冒adidas及NIKE的衣服來台，並以3件1000元的價格在苗栗街頭擺攤，不料開賣第一天就遭警方查緝，賺到的1000元馬上被沒收。事後，刑事部分被依違反商標法判處有期徒刑4月；民事部分adidas提出求償，法官判阿強須賠償19萬9800元。可上訴。

阿強為了賺取錢財，2020年間透過大陸「淘寶網」購買了仿冒adidas商標的衣服181件，以及仿冒NIKE商標的衣服61件，3月20日上午7時許開心至苗栗某處擺攤，以3件1000元的行銷手法拍賣，沒想到阿強才剛賣出3件衣服、拿到1000元所得，下秒就遭員警盯上，10時55分被帶回派出所接受警詢。

法庭上阿強坦承犯行，並稱是因為經濟困難所以才販售仿冒服飾，單純僅是想維持生計。刑事部分苗栗地院依「非法販賣侵害商標權之商品罪」判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。民事部分審理時，德商adidas公司因認為自己名譽遭貶損，遂要求阿強賠償他販賣一件所得333.3元的1300倍，換算下來約43萬2900元，並要求他必須將仿冒事情的判決結果，刊登於各大新聞報紙。

面對高額求償金，阿強表示自己負擔不起，希望可以降低。法官審酌阿強才賣第一天就被抓包，商品種類及扣案的數量也非龐大，零售價格也不高，難認該仿冒商標商品已流入廣大的消費市場，造成adidas公司業務上的信譽及損害，審結認為阿強應賠償單件售價的600倍較為恰當，換算下來為19萬9800元。全案確定，不得再上訴。

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