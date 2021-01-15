二手精品拍賣集團「阿邦師」盜用LV圖片　判賠908萬確定

▲最高法院將阿邦師判賠確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

知名二手精品拍賣集團「阿邦師集團」，未經同意，就在自家出版的書籍、海報、教材上，刊登使用法商路易威登（Louis Vuitton）相關圖片及資訊。LV求償3千餘萬元，智慧財產法院一二審均判決「阿邦師」李正邦須與公司連帶賠償908萬元，並將判決書登報。案經上訴，最高法院8日駁回上訴，全案確定。

從當鋪起家的李正邦，經由網路直播經營二手精品，由於提供精準鑑定服務，引起網友注意，公司業務也蒸蒸日上，擴展成阿邦師集團，還曾獲總統蔡英文接見，引起關注。

而LV公司起訴指稱，阿邦師集團出版繁體字版的《LV防偽鑑定書》、簡體字版《求真與防偽─國際精品系列鑑定─路易威登系列鑑定》，並把LV著作物擅自重製在「國際奢侈品鑑定師Level1」課程教材中。這些著作均未LV公司授權，但阿邦師集團就使用LV商標，還在「LV防偽密笈十大絕招」宣傳卡片上，也使用LV設計的相關商標，侵犯LV的商標權；此外也使用LV公司攝影作品，這部份也侵害著作權，因此一併求償，總計LV公司求償3千餘萬元。

智慧財產法院審理時，阿邦師拒絕賠償，辯稱自己不會對公司所有業務都事必躬親，也從未指使員工使用LV圖片；至於LV店內的布置、包包，任何人都可拍攝，並無盜用著作情形。

但一二審法院均認定阿邦師在書籍、海報、教材使用LV攝影圖，還在鐵門上彩繪LV包包，已侵害LV的著作財產權，另書籍及宣傳小卡中有使用LV商標，也侵害商標權。經過計算後，一二審均判決阿邦師與公司須連帶賠償908萬元，並將判決書主文登報。阿邦師不服，上訴第三審，最高法院8日駁回上訴，全案確定。