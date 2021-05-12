端午連假高鐵加開103班車！5／14開搶　6月初宣布「賣不賣自由座」

▲高鐵端午連假疏運計畫出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，高鐵公司規劃5天的疏運期，自6月11日（五）至6月15日（二），期間加開103班次列車（南下49班、北上54班），總計5天提供832班次的旅運服務，旅客可自5月14日（五）凌晨零時起訂票。至於屆時是否販售自由座車票，預計6月初對外公布。

高鐵公司配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，已宣布自5月15日（六）起至6月8日（二）實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務，即日起並禁止車廂內飲食。

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至於端午疏運期間是否提供自由座服務之相關規劃，高鐵公司表示，將密切觀察疫情發展，並依照疫情指揮中心指引機動調整後，預計最快於6月初對外公布。

高鐵公司指出，疏運期間同時適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

▲搭乘高鐵禁止飲食，並需全程戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司表示，即日起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動，列車上禁止飲食、全面暫停推車販售服務並撤除列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。

旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。此外，高鐵列車上之推車販售服務雖暫停，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務

高鐵公司表示，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。