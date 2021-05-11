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高鐵買「這座位」超悲劇！他曝「痛苦理由」　網一聽秒懂：訂到馬上退

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高鐵示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

高鐵快速又方便，是許多人上下班、返鄉、旅遊時的運輸首選。有一名網友發文表示，每次訂購高鐵票的時候，若是發現自己被劃在「座位B」，只要有稍微豐腴一點的坐在旁邊，就覺得超級痛苦。該則貼文發表後，引來許多網友紛紛留言，若是這個位置的話，真的是「訂到馬上退！」

有一名網友近日在批踢踢八卦板上以「有沒有高鐵的B座位八卦？」為題發文抱怨，B這個位置根本就是壓迫感超重的位置，眼睛只能往前看，如果稍微豐腴一點的人來坐，根本超痛苦的。原來高鐵標準車廂的座位配置，是一排分為A、B、C、D、E 五個座位，座位號碼A、E為靠窗，C、D為靠走道，B則是夾在標準車廂的A、C座位之間。

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▲▼ 。（圖／翻攝台灣高鐵官網）

▲高鐵標準車廂位置配置圖。（圖／翻攝台灣高鐵官網）

原PO還指稱，高鐵為何不仿效遊覽車左右各2個位置，就不會讓坐在B座位的人感到特別擁擠，「B可不可以賣便宜一點啊！」該則貼文一出，立刻引來許多網友留言，「不爽你可以去坐商務車廂啊」、「你會被迫坐B，表示有座位就已經很好了」、「你可以訂票，就能自己選座位」、「買到B的時候都只能期待AC是正妹」、「自由座通勤有位置你就該偷笑惹」、「訂到馬上退」、「北漂乞丐有B坐就非常感恩了」。

溫馨提醒，中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布增加7例本土案例，疫情警戒升級。交通部公布交通運具最新六大防疫措施，包括台鐵及高鐵自5月15日起取消站票，而以高鐵自由座來說，考量通勤需求，若是自由座車廂，坐滿後就不准再站。

▲▼高鐵防疫消毒措施。（圖／高鐵提供）

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