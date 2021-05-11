　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午連假每日0至5時國道免收費　遇疫情升溫、期末考衝擊出遊潮

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲若端午連假天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將會發生長時間壅塞情形。（圖／資料照／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

今年端午連假就要到來，高公局檢視歷年端午假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。不過，由於近來疫情加溫，再加上連假為各級學校期末考前一周，預期車流量不會像去年國旅大爆發多，高公局也將強化國道各服務區防疫措施。

▲▼高公局。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高公局說明端午連假國道疏運措施。（圖／記者賴文萱攝）

高公局副局長吳木富表示，今年端午節為3天連假，不過日期是各級學校期末考週前一週，經研判端午連續假期仍會以旅遊旅次為主。由於近來國內疫情再度升溫，高公局預估今年車流量不會如去年國旅大爆發多，連假首日國道車流量預估為118百萬車公里，第二天113百萬車公里，收假日108百萬車公里，至於北返車潮預估第二天湧現達最高峰。

若本次連假天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將會發生長時間壅塞情形，但民眾會不會受到疫情影響變更旅遊計畫，高公局不清楚，目前料敵從寬，持續研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。

▲▼端午連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲端午連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

今年端午節連假交通疏運措施如下：

一、收費措施：
(一)單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程) ：110年6月12日至6月14日。
(二)路段差別費率：110年6月12日至6月14日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：110年6月12日至6月14日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：
(一)110年6月12日(週六)及6月13日(週日)每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
(二)110年6月13日(週日)及6月14日(週一) 每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一)110年6月12日及13日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。
(二)110年6月13日及14日，每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7-19時，封閉國1虎尾北向入口。

▲▼端午連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲▼端午連假國道增加開放路肩一覽表。（圖／高公局提供）

▲▼端午連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三)針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
揪出5確診個案　急診女醫師曝光！「母親節2病人不尋常」
一圖看懂「6不明本土案例」　匡列接觸者破百
全台活動異動懶人包　澎湖花火節暫時取消、冬山熱氣球停辦
台大醫「怕的不是疫情」　嘆：國人只在乎誰的錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玩到被總公司關注！他皮皮挫「等被懲處」　結局逆轉嗨翻：開始期待

宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似

疫情風暴　鄭文燦：諾富特將成檢疫旅館...取消餐飲、住宿、宴客

「暖氣團佔領台灣」台南狂飆39°C↑　鋒面碰不到月底前更熱到炸

故宮防疫升級！暫停「觸碰式裝置」　南院馬拉松、北院三希堂延期

藝文表演「室內100人停辦」　金穗、文化獎等7活動宣布延期

畢典改線上！鄭文燦：戶外教學停、餐廳隔板強制實施、龍舟賽延後

快訊／基隆防疫升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」

澎湖海上花火節喊卡！停辦端午節龍舟賽、社區關懷據點老人共餐

6本土「基因定序極重要」！若為英印變種　醫指：防疫應升至第三級

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

玩到被總公司關注！他皮皮挫「等被懲處」　結局逆轉嗨翻：開始期待

宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似