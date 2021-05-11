端午連假每日0至5時國道免收費　遇疫情升溫、期末考衝擊出遊潮

▲若端午連假天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將會發生長時間壅塞情形。（圖／資料照／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

今年端午連假就要到來，高公局檢視歷年端午假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。不過，由於近來疫情加溫，再加上連假為各級學校期末考前一周，預期車流量不會像去年國旅大爆發多，高公局也將強化國道各服務區防疫措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高公局說明端午連假國道疏運措施。（圖／記者賴文萱攝）

高公局副局長吳木富表示，今年端午節為3天連假，不過日期是各級學校期末考週前一週，經研判端午連續假期仍會以旅遊旅次為主。由於近來國內疫情再度升溫，高公局預估今年車流量不會如去年國旅大爆發多，連假首日國道車流量預估為118百萬車公里，第二天113百萬車公里，收假日108百萬車公里，至於北返車潮預估第二天湧現達最高峰。

若本次連假天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將會發生長時間壅塞情形，但民眾會不會受到疫情影響變更旅遊計畫，高公局不清楚，目前料敵從寬，持續研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。

▲端午連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

今年端午節連假交通疏運措施如下：



一、收費措施：

(一)單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程) ：110年6月12日至6月14日。

(二)路段差別費率：110年6月12日至6月14日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：110年6月12日至6月14日，每日0至5時國道全線暫停收費。



二、入口高乘載管制：

(一)110年6月12日(週六)及6月13日(週日)每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二)110年6月13日(週日)及6月14日(週一) 每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。



三、入口匝道封閉：

(一)110年6月12日及13日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。

(二)110年6月13日及14日，每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7-19時，封閉國1虎尾北向入口。

▲▼端午連假國道增加開放路肩一覽表。（圖／高公局提供）





四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。



五、入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三)針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控)。



六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來