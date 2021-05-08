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兩岸能否重新開機？　他提出「台灣要做的五件事」

▲▼高孔廉。（圖／翻攝 中評社）

▲▼高孔廉。（圖／翻攝 中評社）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸學者稱兩岸幾乎達到冰點，難以春暖花開。針對台海局勢，前海基會副董事長高孔廉今（8日）參加兩岸關係開展的研討會表示，要緩和當前兩岸緊張，台灣必須先做5件事，像是取消大陸人士來台的歧視，開放大陸被限制1千多項工業品，建議先增加貨運航點等。台灣單方面釋出行動，也許可緩和兩岸緊張關係。

這場研討會由海峽兩岸經貿文化交流協會主辦，馬英九基金會、台北企業經理協進會、文化大學協辦「兩岸重開機，疫後新契機」研討會。前海基會副董事長高孔廉以海峽兩岸經貿文化交流協會會長身份主持會議，前總統馬英九受邀出席，兩人並將共同主持會議總結與問答。昔日馬團隊，包括前副總統吳敦義、前國安會秘書長高華柱、行政院副院長杜紫軍等人都出席會議。

據《中評社》報導表示，高孔廉強調，「台灣海峽現在應該是國際軍事對峙最緊張，但也是兩岸重開機的最好時刻。」

高孔廉進一步說，2016年民進黨政府上台後，堅拒「九二共識」，以致兩岸關係陷入谷底，形成「關機」狀態。兩岸不僅沒有協商，官方熱線也告中斷，台灣在外交上斷交了7國，無法参加世界衛生大會、國際民航組織等國際活動，同時在國際區域經濟整合方面，去年底亞洲地區各簽署區域全面經濟夥伴協議（RCEP），台灣沒能加入，形成了「亞洲減台灣」的孤立狀態。

這種關機狀態如何重開？高孔廉表示，這是值得政府深思問題，最好的情况當然是兩岸的陸委會、國台辦、海基會、海協會恢復互動。陸委會主委邱太三曾提出一個「建設性模糊」概念，4月20日又說建設性模是「善意諒解」，不知道究竟他要如何落實。

▲▼前任台灣海基會副董事長兼秘書長高孔廉。（圖／記者湯興漢攝）

▲前台灣海基會副董事長兼秘書長高孔廉。（圖／記者湯興漢攝）

高孔廉表示，兩岸關係之所以能在馬英九執政時期開創高峰，是雙方都能本著對等、尊嚴和互信的立場，進行互惠互利協商。展望未來，兩岸的「結」想要雙方同時採取行動的可能性不高，倒是單方可開放的先做一些，也許可以緩和兩岸緊張。

高孔廉認為，台灣方面可以做的事：

1.取消新冠疫情後對於大陸人士來台的歧視

2.台灣迄今仍有1千多項大陸工業品列為限制進口，這是違反WTO不歧視的原則，應該開放。

3.對於陸資認定及陸企在台經營，應依照國際企業通例和市場法則認定。

4.2013年簽署的服貿協議及2014年簽署的避免雙重課稅協議應儘速生效，「兩岸協議監督條例」也應儘速通過。

5.疫情期間兩岸航點僅剩四個，北京、上海、廈門、成都，應速開放航點，至少先增加貨運航點，以利商務活動進行。

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