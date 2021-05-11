挪威籍船隻遭指為美軍間諜船　陸軍事專家：或為軍事人員秘密基地

Mysterious civilian vessel undertaking hidden task?

MSV GRAND CANYON II (257038580), seemingly affliated to Helix Energy, has many connections with #US Military, spotted in #Kaohsiung, Taiwan, May 9.

Earlier in March it arrived in Yokosuka from Guam, helping lift crashed MH-60S. pic.twitter.com/oHyN0hYuKQ — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) May 9, 2021

記者魏有德／綜合報導

「南海戰略態勢感知」平台（SCSProbing Initiative）9日在推特（twitter）上發文稱，一艘挪威籍的神秘民間船隻似乎正在執行某種隱蔽性任務。大陸軍事專家魏東旭表示，大型貨輪航速較慢，不太可能執行準軍事任務，最大可能是扮演輔助性的角色，「也可能是有軍事屬性的秘密基地，在海上執行秘密行動。」

▲一艘挪威籍民間船隻被指為美軍雇傭的間諜船。（圖／翻攝南海戰略態勢感知平台）

《環球時報》報導，這艘「GRAND CANYON II」的船隻似乎和石油服務供應商螺旋能源（HLX）相關，而且和美軍有千絲萬縷的聯繫。推文稱，其中最直接明瞭的聯繫是今年3月初，該船隻曾從關島抵達橫須賀，幫助運送墜毀的「海鷹」MH-60S艦載直升機。

此外，推文配發的圖片顯示，近一個月時間該船隻一直在台灣附近活動，航跡可疑。從2020年底開始，該船先後在台中，日本長崎，高雄和日本的橫須賀停留，值得注意的是，美國海軍在長崎和橫須賀都有軍港。

▲MH-60S（Knight Hawk）反潛直升機。（圖／達志影像）

一位匿名人士分析，從船隻航跡來看，長時間在台灣周邊海域逗留以及和美軍有過直接合作等特徵，推測該船隻很大可能是艘間諜船，被美軍雇傭，代替美軍執行特殊任務。

魏東旭進一步表示，此前美國利用民用船隻以及民間公司的船隻去執行軍事任務有過很多的先例。這艘神秘船隻在台灣周邊海域不斷徘徊，有可能是輔助美國海軍進行調查和情報蒐集，「可能是美國海軍的一個外包公司為美軍提供一些外圍支援。」

魏東旭提到，由於這種大型貨輪航速比較慢，不太可能執行準軍事任務，所以最大可能是扮演輔助性的角色，「首先它可以在敏感海域執行偵察、監聽的任務，蒐集周邊的無線電信號；也可能會向海中投放探測設備，進行水文數據的調查；甚至不排除船上安裝有聲納系統，針對周邊潛艇活動情況進行調查，或是聲紋數據的蒐集。」

魏東旭強調，這艘神秘船隻也可能是有軍事屬性的「秘密基地」，一些情報人員包括突擊隊員可以利用民用的船隻進行運輸，或在海上執行秘密行動。