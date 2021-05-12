疫情連爆再現「普篩聲浪」！公衛人打臉　網：吵普篩真的懷疑智力

▲本土疫情連環爆，普篩派的聲浪再起。圖為PCR採檢示意圖。（圖／翻攝王必勝臉書）



記者林彥臣／綜合報導

近日本土疫情連環爆，11日甚至一天爆7例本土病例，其中6例感染源不明，讓網路讓沉寂已久的「普篩派」聲浪再起。對此有一位公衛系的網友在PTT發文分析打臉普篩派，強調現在防疫的正解，可能是延長隔離時間，但絕對不是普篩。

原PO在八卦板發文表示，已入境普篩的情況而言，普篩最難對付的情況，就是機上或機場感染時的空窗期，最後還是只能靠乖乖隔離抓出這些病例，如果入境普篩沒事，指實施自主管理，就會直覺自己沒事，然後到處噴病毒。

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原PO 認為，所以最有效直接斷絕根源的方法，就是回歸到最原本最有效的方法，也就是入境一律隔離14天，如果懷疑病毒變異導致潛伏期變長，那就隔離21天，「囉嗦那麼多？」

原PO說，普篩除了對付不到前面講的幾種可能之外，另外還要考慮PCR本身也有敏感性跟特異性的問題，通常要靠普篩來抓的就是為了要降低隔離期，把疑似個案全部關起來隔離，但如果有相當比例可能驗不到，那普篩反而是增加資源浪費又增加傳染風險，而且就效益邏輯上，普篩有效益的前提是高盛行率，以及檢驗工具的高效能，在低盛行率的地方毫無普篩意義。

▲原PO強調，最有效的方法還是隔離，而非普篩。（示意圖／記者游芳男翻攝）



原PO甚至怒嗆， 「跟我說入境普篩的，就不要跟我說你是公衛系出身的，如果你喊普篩又說自己是公衛系？你還是自盡吧」。

對此還是有普篩派的網友表示，「笑死，學公衛然後聽到普篩這工具就一律排除，要不要重唸大一？」、「普篩後到處噴毒也是你的假設 沒普篩也有人到處噴毒啊」、「照你們公衛邏輯，其他國都白痴，你們最厲害，知道偽陰性」、「現行制度最大的漏洞就是抓不到無症狀感染者，你怎麼知道哪天病毒不會變異出超過21天仍然有傳染力？」。

網友在推文中表示，「篩仔：不管啦，沒普篩就是失職抓去槍斃！」、「不愧是公衛系的，現在還有人吵普篩真的懷疑他們智力」、「普篩仔沒救了，講得這麼清楚還在鬼打牆」、「抓著普篩不放是反串吧，現在幹3+11穩賺不賠欸」、「普篩本來就只有反效果啊，偽陽性的浪費醫療資源，偽陰性的到處跑散播病毒」。

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