買咖啡也被叫簽名！網友直擊麥當勞實名制　點名傳統市場才是重點

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情11日新增7例本土個案，繼各大賣場宣布全門市暫停試吃後，麥當勞也宣布全門市用餐區採梅花座，並持續持續關閉遊戲區。有網友12日一早在臉書「爆廢公社」PO文回報，麥當勞從12日起開始實施實名制；也有其他網友證實，剛剛進去買一杯咖啡就被要求簽名。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書社團中PO出一張麥當勞門口的照片，只見一名工作人員正站在門邊的小桌子旁，引導消費者登記相關資料，讓他看了忍不住直呼，「哇，麥當勞，今天（12日）開始要實名制才能進入了。」

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其他網友一看紛紛留言表示贊同，「支持嚴格執行」、「這樣也好，大家才能提高警覺心」、「我剛剛去買咖啡也被叫簽名」、「有些門市掃條碼登記就好了，不一定要拿筆」。也有人直接點名傳統市場才是重點，「傳統市場先實名制比較實際吧，有些攤商根本沒把口罩當一回事」。

▲指揮中心宣布提升疫情警戒至第二級。（圖／指揮中心提供）

還有網友好奇詢問，「比較好奇的是，大家遇到的實名制會看身分證嗎？還是隨意寫就OK？」很快就有內行人留言提醒，證件最好還是隨身攜帶，「很多地方實名制都需要證件登記，會看身分證或健保卡，公家機關還會刷身分證後面的條碼。」

至於麥當勞還有哪些防疫新規，業者表示即日起全門市除用餐區全面採梅花座之外，也會同步要求消費者排隊戴口罩，並保持社交距離，並持續關閉遊戲區，「各店舉辦之生日派對等活動也一律取消。」

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