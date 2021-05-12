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中市府打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站

▲臺中市政府推動「iBike倍增計畫」，未來將會新增1000個站點，20日宣布目前已突破200站，第200站就建置在明道中學旁。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／臺中採訪報導

打造低碳城市，期望達成「交通任意門」，臺中市政府從去年底推動「iBike倍增計畫」，並升級自行車系統為「YouBike2.0」，未來共會增加1000個站點，而目前已完成200站，提供民眾更便利的交通環境。

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

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▲▼臺中市長盧秀燕與在場嘉賓開心宣布「iBike倍增計畫」目前已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

臺中市長盧秀燕表示，「6-7年來，我們有原本的329個點，共有4300萬人次使用過，民眾分享使用結果非常滿意，所以去年我們就提出籌措五億的預算，決定要增設在原來的329個點以外，再三倍增，增加1000個點，我們現在已經開始在陸續地建置，截至20日已經完成第200個點，就建置在明道中學旁邊，讓學生們上下學更方便」。

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲臺中市長盧秀燕。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「iBike倍增計畫」目前已突破200站，第200站就建置在明道中學旁邊。（圖／記者吳杰澄攝）

YouBike2.0系統採車上機設計，並新增多元支付方式，大大提升租借便利性．不僅系統上有新巧思，車體也變得更新穎、操作更輕鬆，像是用一手就能簡單調整座椅高度。

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲YouBike2.0系統採車上機設計，並支援多元付款方式。（圖／記者吳杰澄攝）

臺中市交通局長葉昭甫說：「YouBike2.0系統新增了多元使用的方式，除了可以使用一般的電子票證借車，也可以用手機YouBike2.0 App綁定信用卡，即可用手機掃QR Code碼的方式取車，民眾可以依照自己的習慣做選擇」。

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲臺中市交通局長葉昭甫。（圖／記者吳杰澄攝）

至於未來YouBike2.0系統的站點規劃，臺中市交通局長葉昭甫表示，「目前臺中捷運18個站都已經建置YouBike2.0，民眾一出捷運站就可以使用，這沒有問題，接下來會繼續加大服務範圍，以同心圓式的概念設站」。

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲YouBike2.0系統採一柱一車設計。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼盧秀燕打造交通任意門　「iBike倍增計畫」已突破200站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲YouBike2.0系統在使用上更便利。（圖／記者吳杰澄攝）

YouBike2.0系統未來將總共會有1329個站點，串聯臺中捷運、公車、學校與商圈，臺中市政府力推完善接駁，期待實現「交通任意門」，讓民眾擁有更好的交通環境。

（臺中市政府 廣告）

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