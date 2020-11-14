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臺中國際花毯節10週年重磅登場！大型立體花卉迷宮、創新科技沉浸式策展曝光

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▲▼臺中,臺中國際花毯節,新社,花卉,迷宮,沉浸式,愛麗絲,童話。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

▲「2020臺中國際花毯節」以愛麗絲夢遊仙境童話故事為主題，打造魔幻花海。圖為主花毯「勇氣之心」。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供，下同）

生活中心／綜合報導

今年年末到臺中新社來場童話探險賞花之旅吧！「2020臺中國際花毯節」10週年大展將於11月14日至12月6日登場，23天活動期間，民眾可以化身童話故事主角愛麗絲，在立體花卉裝置大型迷宮中尋找自己心中的兔子洞，盡情體驗如夢似幻的花境探險，還能在美麗花海中體會故事中的人生哲理。

臺中市大家長盧秀燕表示「國際花毯節為年末全臺最有看頭的花卉饗宴」，歡迎民眾親臨現場走進童話世界。中市府觀光旅遊局提前於11月9日發表實境宣傳影片，觀賞者能化身為主角，根據自己的選擇決定要看到的場景，充分感受「沉浸式」策展的特色。

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今年花毯節占地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等組成立體花卉藝術裝置。令狐榮達副市長表示，其中最吸睛的莫過於高10公尺的主花毯「勇氣之心」，不僅重現愛麗絲對抗紅心皇后的經典場景，還將在每天整點主花毯秀時，以機械動態的方式讓民眾身歷其境；其他人氣角色如柴郡貓、帽匠、白兔先生等也在迷宮中等著被民眾發現。

▲▼臺中,臺中國際花毯節,新社,花卉,迷宮,沉浸式,愛麗絲,童話。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

▲2020臺中國際花毯節中各區大型裝置皆有看頭，此為「成長餐桌」。

交通動線部分，今年規劃豐原線、太原線、東勢線（假日）、櫻木花道線（假日）等4條接駁路線紓緩交通壓力，展期間民眾可搭臺鐵至豐原站，或將愛車停至太原、大坑經補庫、中興嶺等停車場，再轉乘免費接駁專車前往展區。令狐副市長特別提醒，花毯節期間國道四號往豐原方向道路施工封閉，且每日早上8點至晚上8點展區內皆有交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，為節能減碳、友善環境盡一份力。

10週年的花毯節不只大玩創新策展，更在疫情影響之下開展活動數位化新模式，此次以虛擬實境的技術展現花毯節美景，現在只要下載大玩臺中APP就能不受時間距離限制線上賞花、先睹為快。觀旅局長林筱淇表示，民眾不出門也能運用科技漫遊花毯節，實現無接觸的智慧觀光，在後疫情時代另闢蹊徑，創造旅遊商機。

▲▼臺中,臺中國際花毯節,新社,花卉,迷宮,沉浸式,愛麗絲,童話。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

▲走逛2020臺中國際花毯節，來到「抉擇之門」的民眾，遊覽賞花之餘還能思考故事中的人生哲理。

難得安排了賞花，當然要一併體驗臺中其他在地好玩好吃的才夠本！臺中民宿協會為觀光客祭出大利多，新社周邊民宿業者共同推出「2820賞花專案」，花毯期間住宿一晚單一特價2,820元，部分業者更加碼安排在地風味晚餐，或可搭配採果或DIY活動。后里旅遊文創發展協會整合文創產業及手作業者攜手推出3條建議遊程，讓民眾可以免費賞花順遊后里。東勢軟埤坑休閒農業區與旅宿業者推出3天2夜專案遊程，由東勢出發，發現新社通往愛麗絲花境最短通道，還有更多時間享受臺中山城慢遊假期。

▲▼臺中,臺中國際花毯節,新社,花卉,迷宮,沉浸式,愛麗絲,童話。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

▲臺中旅遊業者搭配「2020臺中國際花毯節」，推出許多套裝行程及好康優惠，希望讓民眾發掘更多臺中好玩有趣的地方。

旅遊也要注意防疫安全，進入花毯節展區須全程配戴口罩，如果有發燒（額溫37.5度以上）症狀或未配戴口罩者，將被婉拒入場；熱門拍照地點將劃設安全社交距離。更多活動資訊可鎖定「大玩臺中-臺中觀光旅遊局」粉絲專頁及臺中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）。

以上廣告由臺中市政府觀光旅遊局提供

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