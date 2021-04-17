搭捷運遊台中去哪兒　捷運周邊地圖吃喝玩樂大公開

▲觀旅局公布捷運遊台中推薦路線圖。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線25日正式通車營運在即，中市觀光旅遊局17日首度公開捷運周邊地圖，其中囊括食、宿、遊、購、娛，結合台中市公車、iBike路網，並規劃三大遊程推薦。觀旅局表示，相信不論是在地民眾或是來台中遊客，都是搭捷運遊台中最佳參考。

中市觀旅局表示，捷運周邊地圖內三大主題遊程分別為「美食之旅」，帶民眾穿梭巷弄品嘗特色奇趣料理；「踏青走走」體驗台中自然生態景致；感受台中百年文化的底蘊，一同「漫遊城中城」，特別推薦幾個不容錯過的熱門景點給大家。由捷運舊社站轉乘19號公車可到台中人的後花園「大坑風景區」，風景區內有12條各具特色與難度的步道，適合一家大小同遊。

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▲▼觀旅局製作捷運周邊地圖，讓民眾可以搭捷運開心玩台中。（圖／台中市政府提供）

觀旅局說，全台唯一相思木階梯映襯隨四季轉換色彩的植被，雖然攀爬具挑戰度，但登頂看見無與倫比的美景，絕對值得！近期最受歡迎的熱門景點「中央公園」，就在捷運文華高中站附近，佔地約67.34公頃，綠地植被有「台中之肺」的美譽。中央公園距離逢甲觀光夜市也很近，拍完美照可直奔夜市大快朵頤。

另外，到台中必訪的「台中國家歌劇院」，捷運市政府站下車騎乘iBike即可悠遊抵達。由日本建築師伊東豊雄設計，擁有流暢曲線外觀，內部以「美聲涵洞」概念，採用曲牆、孔洞與管狀等獨特的設計，建築造型十分前衛。晚上廣場前則有水舞秀，是眾人拍照打卡的熱門景點。

觀旅局補充，捷運美食部分沿文心路有各式美食外，文心崇德站出站的崇徳路上，知名火鍋、牛排步行即可到達。轉個彎，人稱台中「穿在天津、吃在北平」的北平路即在眼前，麵食老店、平價小吃應有盡有。

而來到水安宮站，步行可達台中美食一級戰區公益路，日式燒肉、網紅必備的早午餐、各式異國料理不勝枚舉。想吃夜市，大慶站出站10分鐘便可到「大慶夜市」，捷運旅遊觀光地圖下載(https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/Multimedia/PublicationList )。

觀旅局指出，到台中安心旅遊，享受風情文化、特色美食及高品質休憩環境，目前仍為防疫期間，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請配戴口罩。更多台中旅遊資訊可至大玩台中臉書粉絲團（https://www.facebook.com/taichungresort/ ）及台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

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