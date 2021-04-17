　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭捷運遊台中去哪兒　捷運周邊地圖吃喝玩樂大公開

▲▼台中市觀旅局公布捷運周邊地圖。（圖／台中市政府提供）

▲觀旅局公布捷運遊台中推薦路線圖。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線25日正式通車營運在即，中市觀光旅遊局17日首度公開捷運周邊地圖，其中囊括食、宿、遊、購、娛，結合台中市公車、iBike路網，並規劃三大遊程推薦。觀旅局表示，相信不論是在地民眾或是來台中遊客，都是搭捷運遊台中最佳參考。

中市觀旅局表示，捷運周邊地圖內三大主題遊程分別為「美食之旅」，帶民眾穿梭巷弄品嘗特色奇趣料理；「踏青走走」體驗台中自然生態景致；感受台中百年文化的底蘊，一同「漫遊城中城」，特別推薦幾個不容錯過的熱門景點給大家。由捷運舊社站轉乘19號公車可到台中人的後花園「大坑風景區」，風景區內有12條各具特色與難度的步道，適合一家大小同遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中市觀旅局公布捷運周邊地圖。（圖／台中市政府提供）

▲▼觀旅局製作捷運周邊地圖，讓民眾可以搭捷運開心玩台中。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市觀旅局公布捷運周邊地圖。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市觀旅局公布捷運周邊地圖。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市觀旅局公布捷運周邊地圖。（圖／台中市政府提供）

觀旅局說，全台唯一相思木階梯映襯隨四季轉換色彩的植被，雖然攀爬具挑戰度，但登頂看見無與倫比的美景，絕對值得！近期最受歡迎的熱門景點「中央公園」，就在捷運文華高中站附近，佔地約67.34公頃，綠地植被有「台中之肺」的美譽。中央公園距離逢甲觀光夜市也很近，拍完美照可直奔夜市大快朵頤。

另外，到台中必訪的「台中國家歌劇院」，捷運市政府站下車騎乘iBike即可悠遊抵達。由日本建築師伊東豊雄設計，擁有流暢曲線外觀，內部以「美聲涵洞」概念，採用曲牆、孔洞與管狀等獨特的設計，建築造型十分前衛。晚上廣場前則有水舞秀，是眾人拍照打卡的熱門景點。

觀旅局補充，捷運美食部分沿文心路有各式美食外，文心崇德站出站的崇徳路上，知名火鍋、牛排步行即可到達。轉個彎，人稱台中「穿在天津、吃在北平」的北平路即在眼前，麵食老店、平價小吃應有盡有。

而來到水安宮站，步行可達台中美食一級戰區公益路，日式燒肉、網紅必備的早午餐、各式異國料理不勝枚舉。想吃夜市，大慶站出站10分鐘便可到「大慶夜市」，捷運旅遊觀光地圖下載(https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/Multimedia/PublicationList )。

觀旅局指出，到台中安心旅遊，享受風情文化、特色美食及高品質休憩環境，目前仍為防疫期間，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請配戴口罩。更多台中旅遊資訊可至大玩台中臉書粉絲團（https://www.facebook.com/taichungresort/ ）及台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

絕美粉紅色珍珠烤漆

【更多新聞】

畫面曝光！25歲Uber外送員闖燈撞BMW「血濺馬路」慘死…機車全碎

高雄小比媽推腦麻兒到台中！牽他雙手拜白沙屯媽　全場動容讓出位置

「不要救我了啦」熟女跳台中港　海巡急救援...一查她已非第一次

ET快訊
狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房　網戰爆
老公戶政事務所狂嗆妻：外遇兒子還要我認！曲折真相曝光
奪命瞬間！投球手慘遭「速球直接砸頭」當場倒地魂斷球場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳山高中校慶變「黑色幽默」　學生靜坐提3訴求！教育局回應了

台南光華聞喜宴　以「創新紅綾餅」款待學士

「民主歸還鳳山！」數百黑衣生校慶靜坐　3大訴求：要談話不施壓

白沙屯媽超跑法拉利採「粉紅轎頂」　命理師：有特殊原因與功效

AZ疫苗累積3萬2389人接種　莊人祥：不良事件通報統一在週間提供

快訊／增2例境外移入！印度男「來台就學」　檢驗期滿採檢確診

搭捷運遊台中去哪兒　捷運周邊地圖吃喝玩樂大公開

童振源打造僑務工作4.0

駐泰整合資源與能量落實新南向政策

LIVE／AZ疫苗提前開放軍警接種？指揮中心最新說明

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

鳳山高中校慶變「黑色幽默」　學生靜坐提3訴求！教育局回應了

台南光華聞喜宴　以「創新紅綾餅」款待學士

「民主歸還鳳山！」數百黑衣生校慶靜坐　3大訴求：要談話不施壓

白沙屯媽超跑法拉利採「粉紅轎頂」　命理師：有特殊原因與功效

AZ疫苗累積3萬2389人接種　莊人祥：不良事件通報統一在週間提供

快訊／增2例境外移入！印度男「來台就學」　檢驗期滿採檢確診

搭捷運遊台中去哪兒　捷運周邊地圖吃喝玩樂大公開

童振源打造僑務工作4.0

駐泰整合資源與能量落實新南向政策

LIVE／AZ疫苗提前開放軍警接種？指揮中心最新說明

美FedEx槍手年僅19歲　一下車「隨機掃射」！曾被FBI鎖定沒收槍枝

影／《模範計程車》李帝勳親駕駛！　「甩尾停車完美貼齊路邊」帥炸

南投深夜傳巨響！2車碰撞1車「衝進消防隊」…消防員衝出秒救援

阿達怒了「有夠荒唐」！　便當吃一半痛批：胃口全失

鳳山高中校慶變「黑色幽默」　學生靜坐提3訴求！教育局回應了

美日聯合聲明隔52年再提台灣　游錫堃：台灣成國際不敢忽視一環

隆乳失敗「痛到取出假體」　熟女後悔嘆「太倒霉了」墜樓輕生

耗水費明年開徵「五大產業列大戶」 經濟部：今年底前提方案

告別摯愛！女王首曝與菲利普「珍貴合照」　倆人幸福笑容成絕響

林志玲、張柏芝都靠「美容煲湯」喝出好膚質　功效、適合體質一次看

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

舒力基「開眼」明變強颱　路徑西修看似威脅大

花旗撤台「房貸免還」？專家說話了

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

高學歷綠卡男「10萬騙砲」IG網紅　真實外貌被曝光

舒力基快速增強！最快午後變強颱

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

衛生棉排行冠軍是它！網讚像沒穿

深夜返家「見一鍋營養湯麵」　妻一句讓他心死

活龍蝦鐵板料理！在眼前掙扎到死　網友不忍看

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

更多熱門

相關新聞

家中停水！台中男衝髮廊洗「6千元黑人頭」照鏡子淚崩

家中停水！台中男衝髮廊洗「6千元黑人頭」照鏡子淚崩

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中及苗栗地區已實施「供五停二」的限水制度，一名住在台中的網友表示，半個月前燙了一顆黑人頭，擔心限水的問題，到附近的髮廊洗頭，結果洗完後竟變成「香菇頭」，帥氣的造型全毀了，他哭喊「這顆頭要6000元，要重新燙了」，貼文一出，網友全都笑翻。

全台7家神好吃滷味！

全台7家神好吃滷味！

女大生劈腿怕曝光　假造LINE對話告性侵

女大生劈腿怕曝光　假造LINE對話告性侵

台中「又油又香」董月花失業　空租6年租金沒降過

台中「又油又香」董月花失業　空租6年租金沒降過

畫面曝光！25歲外送員闖燈撞BMW慘死

畫面曝光！25歲外送員闖燈撞BMW慘死

關鍵字：

捷運綠線通車中捷地圖觀旅局台中

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

她開西濱竟聽見「撞下去吧」　網：抓交替

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面