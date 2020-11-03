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宜居富強城市！臺中人口、營利事業家數持續雙成長

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▲▼臺中,人口,營利事業,成長,台中市政府。（圖／台中市政府提供）

▲台中人口、營利事業家數持續雙成長，展現商業力與城市吸引力。（圖／台中市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

「美好生活、富強城市」是盧秀燕市長的施政願景，也是市府團隊的共同目標，臺中在縣市合併後快速成長，生活、交通、文化、產業及經濟條件優異，更曾獲CNN宜居城市肯定，人口穩定增長至281萬，已是全國第二大城，人口紅利創造商機與消費力，也連帶使營利事業家數逐步攀升，讓臺中成為人口及營利事業家數雙成長的城市。

經發局說明，遠見雜誌今年9月底公布的「2020《遠見》縣市總體競爭力大調查」臺中市全國排名第四且比去年進步四名，深入探究相關指標，其中「營利事業家數／人口」比例指標越高，顯示營利事業家數服務量越高，生活品質越佳。臺中市在這項指標中達7.02%在全國僅次於臺北市8.92%，深入觀察六都營利家數均有不同幅度成長，臺中市成長率介於2%～3%之間。人口方面六都部分城市呈現下滑趨勢，臺中市卻是在106年成為全國第二大城後仍持續成長，目前已達281萬人，營利事業家數及人口均穩健成長，展現強大商業動力與城市吸引力。

▲▼臺中,人口,營利事業,成長,台中市政府。（圖／台中市政府提供）

▲「美好生活、富強城市」是台中市長以及市府團隊的共同目標。

經發局張峯源局長表示，人口和營利事業家數是相輔相成，反映整體環境及投資吸引力。在經濟面除先天產業優勢外，盧市長及市府團隊致力於提升經濟，以「前店、後廠、自由港」臺中富市三經濟發展政策，強化招商引資、扶植產業競爭力，並以「輕稅簡政」簡化各項行政程序、提供投資輔導機制排除投資障礙，吸引企業投資、人口移居，應證營利事業家數及人口雙成長的現象，也反映於近兩年投資數據上。

據投資臺灣事務所統計，「投資臺灣三大方案」臺中件數157家居全國第一，投資金額達2,055億元、創造1萬5千個以上就業機會。為協助投資落實，經發局也首創招商工作小組，強調深入產業面對面，透過實地訪視及跨局處研商排除投資障礙，迄今已召開9次協調會議，協助包含喬山健康科技、橋椿金屬、韋僑科技及中華電信等28家廠商解決投資問題，促成近196億元投資。市府團隊將持續打造友善環境讓企業安心投資、活絡商機，達到「生活宜居、經濟富強」。

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