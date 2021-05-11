屁孩「口罩遮車牌」騎車闖雪隧　不涉刑責！但他簽這個名慘了

▲丁姓和林姓男子騎機車上國道雪山隧道，被警方攔下送辦。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者劉昌松／台北報導

丁姓、林姓男子今年2月騎著普通重型機車，用口罩遮住車牌，硬闖國道5號雪山隧道，被警方攔下後依公共危險罪嫌送辦，但因他們的行為並未達到損壞或壅塞陸路致生往來危險的刑事責任，台北地檢署11日只能作出不起訴處分，不過未成年的丁姓男子被開交通罰單時假冒哥哥簽名，另案被送少年法庭調查。

19歲丁男和未成年的林男，2月4日騎車從台北到宜蘭玩，回程時走上高速高路，進入雪隧後行駛於北向外側車道，坪林交控中心發現後通報，被國道九隊攔下取締。

2人辯稱因為玩累了，想快點回家，打開導航找最快的路，因而誤闖高速公路，但2輛機車都用口罩遮住車牌，顯然是想躲避追查，且沿路有多次下交流道機會卻沒離開國道，檢警都不相信他們的辯詞。

▲林男的媽媽一看照片，從愛迪達外套指認硬闖雪隧的是林男未成年弟弟才對。（資料照／記者游芳男翻攝）

不過因為《刑法》第185條的致生往來危險罪的前題，必須是「損壞或壅塞陸路、水路、橋梁或其他公眾往來之設備或他法」，2人的行為都未構成犯罪，因此只能由警方依「機車不得行駛及進入高速公路及快速公路」、「遮蔽號牌」2項行政違規開出罰單。

檢警調查期間，通知2人家長陪同出庭，林男的家長解釋，林男當天都在學校，沒有翹課，辦案人員覺得奇怪，拿出國道上照片，家長一看就說，那是林男弟弟的外套，由於校方也回覆林男確實有到校上課，這才發現，原來林男弟弟未成年，怕被發現無照駕駛，所以冒哥哥名義在罰單上簽名，雖然公共危險罪獲得不起訴，但因偽造文書被送少年法庭調查。

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