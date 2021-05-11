為提高「戒菸門診業績」造假　衛生所女醫、護理師被起訴

▲蘇姓醫師與溫姓護理師為提高衛生所戒菸門診業績，竟偽造文書虛填5名民眾戒菸狀況領取補助費用遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北一家衛生所與國健署簽訂「衛生福利部國民健康署醫療院所戒菸服務補助計畫契約書」，受託辦理門診戒菸服務業務，按月向國健署委託的中央健保署申報核付費用。豈料在衛生所擔任醫師兼主任的蘇女與護理師溫女，竟為提高衛生所的戒菸門診業績，竟偽造5名民眾個資申請補助款。士林地檢署依偽造文書將2人提起公訴。

蘇女從2012年間起到2019年7月31日，在該衛生所擔任醫師兼主任；溫女則由2010年1月11日至2015年8月21日擔任護理師。擔任醫師的蘇女為了提高衛生所戒菸門診業績，明知林姓等5名民眾在2015年7月13日及同年10月12日未曾赴衛生所接受門診戒菸諮詢服務，竟叫溫女在戒菸服務補助計畫個案紀錄表上虛填林姓等5名民眾的就診日期、體重及目前吸菸狀況等資料，並在個案簽名欄位上偽造5人簽名。

蘇女以虛偽登載不實的英文醫囑在門診紀錄單上，據以向撥付補助款的中央健保署申報戒菸治療服務的補助費用，足以損害林姓等5人的權益及國健署、中央健保署對戒菸治療服務給付管理的正確性。

溫女因良心不安自首全案曝光，偵查時蘇女與溫女均坦承不諱。檢察官根據，朱姓證人表示在2015年間，在溫女請求下，向林姓等5人拿取健保卡後，交給溫女向衛生所報名戒菸門診。士林地檢署日前偵結依偽造文書將2人提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

竹科媽媽入群高門檻引熱議 釣出護國神山工程師回應：條件不難

超渣光電博士周旋4女！結離婚各5次 她喜披婚紗見戶籍謄本嚇傻

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養

護髮同時乾髮