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社會 社會焦點 保障人權

今年將滿18歲...南投少年無照騎車　撞變電箱防撞桿送醫不治

▲國姓鄉未成年少年疑騎車自撞，不幸身亡。（圖／民眾提供）

▲國姓鄉未成年少年疑騎車自撞，不幸身亡。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投一名陳姓未成年少年，11日清晨5時許騎機車經中潭公路往埔里方向前進，在福龜村路段疑似失控自撞倒地，當場失去心跳呼吸，被送醫急救後仍宣告不治，警方目前持續調查確實事故經過和死因。

警方指出，今晨5時32分時獲福龜村民眾報案，指一台機車在國姓鄉中正路一段（台14線中潭公路35公里處）發生車禍，抵達現場時發現一名少年仰躺地上，已然失去氣息，所騎乘的重型機車嚴重毀損、零件散落一地，而路邊變電箱旁的防撞桿表面凹陷歪斜，疑似就是撞擊點。

▲國姓鄉未成年少年疑騎車自撞，不幸身亡。（圖／民眾提供）

▲國姓鄉未成年少年疑騎車自撞，不幸身亡。（圖／民眾提供）

消防隊隨即將少年送往埔里基督教醫院急救，可惜傷勢過重，仍於清晨6時18分宣告死亡；警方表示，少年為無照駕駛，即使酒測檢驗值為0、有戴安全帽仍受重傷致命，可見撞擊力道之大，稍早已會同檢方和法醫相驗，探究是否為疲勞駕駛和確實死因。

據了解，陳姓少年為國姓鄉人，今年就要滿18歲，目前暫時自學校休學、打工賺取生活費，昨晚下班後前去找朋友並未回家，怎知一早就傳出不幸。
 

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