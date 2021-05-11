澎湖海上花火節喊卡！停辦端午節龍舟賽、社區關懷據點老人共餐

▲新冠疫情防疫升級，澎湖花火節喊卡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／澎湖報導

台灣出現感染源不明本土確診案例，澎湖防疫升級，澎湖縣長賴峰偉11日在防疫會議宣布配合防疫規定，暫停6月8日前澎湖國際海上花火節活動，剩餘場次視疫情狀況，延至6月8日後舉行，另停辦端午節龍舟賽、社區關懷據點老人共餐等活動。

旅遊處長陳美齡會中表示，她事先徵詢過在地旅遊業者意見，多數支持防疫優先，觀光是永續的，並認同花火節延至6月8日後再續辦理。

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教育處長蘇啟昌表示，學校活動配合中央政策停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上活動，並通知學校提升防疫，而即將到來的6月14日端午節划龍舟競賽取消辦理。

▲新冠疫情防疫升級，澎湖花火節喊卡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

民政處長許智富表示，民政府將通知有申請辦理活動的村里、廟宇，配合中央防疫規定。舉辦餐會活動者，則改為外帶。

社會處長陳寶緞表示，老人共餐12日起停止，由長者自行攜帶餐具打菜攜回。關懷據點的慶生及社區端午活動則停止辦理。托育中心、育嬰中心，加強人員管制及衛生管理，一切依最高規格辦理，老人長照機構暫停訪視。

建設處長蔡淇賢表示，將要求八大行業落實防疫規定，聯合稽查小組亦會加強要求八大行業落實實名制、梅花座等規定。

農漁局秘書王永利表示，農漁局將加強宣導船員出海禁止和外國人士接觸，包含大陸漁船，並要求船員做好防疫措施。

文化局長王國裕說，演藝廳室內表演活動如果無法採梅花座、固定座位、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食等措施，將協調主辦單位取消或延後。

▲新冠疫情防疫升級，澎湖花火節喊卡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

澎湖縣政府表示，本土疫情升溫，中央疫情指揮中心宣布提升疫情警戒至第二級，原則停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩，使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

▲澎湖縣政府防疫會議宣布，防治疫情升級措施 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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