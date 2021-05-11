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快訊／基隆防疫升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」

▲基隆防疫全面升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆防疫全面升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新冠肺炎疫情升溫，基隆市長林右昌11日下午緊急召開疫情應變會議，會中做成多項結論，包括進出公有市場、廟口一律要求戴上口罩，仁愛區健走、市運會將取消，全市畢業旅行延後，畢業典禮只開放畢業生到場，在校生跟家長線上參與等。

林右昌指出，因應新北及宜蘭的疫情狀況，市府在會中已做成多項結論，包括針對全市的八大場所，即日起將由警察局會同產發處啟動宣導查核，提醒民眾務必配合戴口罩；至於全市公有市場，室內區域嚴格要求攤商及顧客配戴口罩，否則禁止進入，室外區域也會加強宣導及勸導。

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▲基隆防疫全面升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市八大場所，即日起將由警察局會同產發處啟動宣導查核，提醒民眾務必配合戴口罩。

廟口夜市則由產發處編組同仁加強進行宣導，特別是對所有攤商嚴格要求必須佩戴口罩，用餐座位則必須要有透明隔板；至於遊客部分也是加強宣導佩戴口罩。至於搭乘公民營客運車輛及進出醫療院所，也一樣要求大家都戴好口罩，請民眾務必配合。

另外，教育處的多項重大活動，包括5月15日仁愛區健走、6月5日基隆市運動會都決定取消，5月29日山海廚神活動將縮小規模，僅保留競賽的部分，取消攤位體驗的部分。

▲基隆防疫全面升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆全市公有市場，室內區域嚴格要求攤商及顧客配戴口罩，否則禁止進入。

5月29日全市語文競賽因為涉及全國後續賽事，會由教育處跟主辦單位重新研擬，符合中央防疫要求，也會思考分流分區辦理，原則上會取消家長陪同；至於本市的畢業旅行一律延後辦理，畢業典禮則會要求學校，畢業生依據中央的防疫指引，在校生跟家長觀禮一律採線上視訊方式參與。

此外，全市的里鄰長自強活動延後辦理，里民活動中心、關懷據點一律停止共餐，全部都改為送餐方式；文化局圖書館會嚴格要求戴好口罩，並且徹底實施梅花座，原本在5月29日到6月底，文化局有6場戶外活動，也會延後舉辦。

▲基隆防疫全面升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆全市里鄰長自強活動延後辦理，里民活動中心、關懷據點一律停止共餐。

有關6月初國家海洋日的相關活動，市府會配合海委會進行修正跟調整，在基隆市舉辦的活動，6月5日基隆、新北的淨灘活動將取消，原本6月6日要在潮境公園舉辦的夏日海派音樂活動也會延後辦理。最後，則是所有的醫療院所、長照機構以及護理之家，與北北桃同步一律禁止探病。

林右昌最後指出，北北基桃是一個首都生活圈，雖然基隆市目前並沒有確診案例發生，不過基於生活圈的概念，基隆市跟北北桃會採取一致性的防疫措施，他也呼籲符合施打疫苗條件的民眾以及機關團體、人員，能夠儘速地施打疫苗。

▲基隆防疫全面升級！市運會取消、畢旅延期、畢業典禮「採視訊」。（圖／基隆市政府提供）

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