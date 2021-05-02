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溫馨5月相揪來篩檢！台東女性癌症蒒檢送禮券　3人揪團再加碼

▲▼台東縣衛生局推出女性癌症篩檢就送禮券。（圖／台東縣衞政府提供，下同）

台東縣衛生局推出女性癌症篩檢就送禮券。（圖／台東縣衞政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為鼓勵女性姊妹相揪來篩檢，台東縣衛生局推出癌症篩檢送禮券，只要符合36歲至70歲且6年以上沒做過子宮頸抹片檢查、45歲以上女性還沒做過乳房攝影檢查、50歲以上還沒做過糞便潛血檢查等條件者，即日起至6月30日止，完成篩檢即可獲得200元現金禮卷，同時3人揪團篩檢成功，每人再加碼100元現金禮卷，數量有限，送完為止。

▲▼台東縣衛生局推出女性癌症篩檢就送禮券。（圖／台東縣衞政府提供，下同）

為方便民眾就近篩檢，台東縣各鄉鎮市衛生所於社區辦理設站篩檢。

台東衛生局強調，邀請並陪同身邊符合以上條件者完成篩檢，亦可獲得100元現金禮卷。另外，設籍台東縣40-44歲女性完成乳房攝影篩檢即可獲得500枚台東金幣。

▲▼台東縣衛生局推出女性癌症篩檢就送禮券。（圖／台東縣衞政府提供，下同）

衛生局表示，依據衛生福利部國民健康署資料顯示，2019年全國主要死亡原因仍以惡性腫瘤排名第一，其中，全國女性癌症死亡率乳癌為第4名（13.1／每十萬人口）及子宮頸癌第11位（3.2／每十萬人口）。而台東縣女性癌症死亡率乳癌居第4位（17.6／每十萬人口）、子宮頸癌則是第13位（2.6/每十萬人口) ，所以養成定期篩檢的好習慣是預防癌症威脅生命的不二法門之一，衛生局呼籲大眾應善加利用健保卡免費癌症篩檢，早期發現，正確治療。

▲▼台東縣衛生局推出女性癌症篩檢就送禮券。（圖／台東縣衞政府提供，下同）

門診時段至合約醫療院所，只要符合條件持健保卡即可免費接受篩檢。

衛生局希望藉由五月溫馨的氛圍，姊妹們手牽手揪團健檢從健康著手，以實際行動表達對於彼此的關心。為方便民眾就近享有健康篩檢服務，台東縣各鄉鎮市衛生所於社區辦理設站篩檢活動，或於門診時段至合約醫療院所，只要符合篩檢對象條件，持健保卡即可免費接受服務，台東縣衛生局提醒民眾勿忽視自身的權利，踴躍參與守護自己及家人的健康。

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