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嬤重聽沒聽到敲門！警連環Call助童返家　被秒掛電話：詐騙集團

▲▼ 阿嬤重聽沒聽到敲門聲，女學童有家歸不得...暖警連環Call助平安返家。（圖／台東縣警局提供，下同）

▲▼ 阿嬤重聽沒聽到敲門聲，女學童有家歸不得...暖警連環Call助平安返家。（圖／台東縣警局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上分駐所所長蔡宇鑫及警員蔡誌昇、警員陳俊嘉於26日深夜11點多巡簽池上郵局，見一女學童背著書包在公車站附近來回踱步，員警隨即上前關心，原來是媽媽晚間去上課尚未返家，阿嬤又因重聽，聽不到她的敲門聲，只好在公車亭等媽媽回來；員警先將其帶返所，再以電話「連環CALL」，終於在半小時後得到回應，阿嬤還以為小妹妹跟媽媽出去，所以才將門鎖上；家屬一再感謝警察的暖心及熱忱，將小妹妹平安送返家。

池上分駐所所長蔡宇鑫及警員26日執行晚間11時至12時治安要點暨金融機構安全維護巡簽勤務，發現有一女學童在公車亭附近來回踱步遊蕩，員警恐其發生意外，主動上前關心詢問得知，她就住在前面，上完安親班回家，但因媽媽去玉里上課還沒回來，所以沒有鑰匙開門；員警又問屋內還有人嗎？小妹妹說阿嬤在家，但是因為她重聽，所以沒聽見她的敲門聲；員警先將其帶同返所，再查詢小妹妹家市內電話，連續撥打約半小時，終於有人接聽了。

但其中有一插曲，就是阿嬤一聽到員警說「這裡是警察分駐所…」，她就把電話掛了，事後她對員警說，管區有宣導，接到不明電話「一聽二掛…」，所以就把電話掛了，讓員警聽了也大讚阿嬤「阿捏都丟啊啦」，最終在員警努力下，阿嬤從鐵門縫看到巡邏車及警察及小妹妹才開了門，家屬感謝警方護送小妹妹回家！

▲▼ 阿嬤重聽沒聽到敲門聲，女學童有家歸不得...暖警連環Call助平安返家。（圖／台東縣警局提供，下同）

關山警分局表示，池上分駐所員警執行巡邏勤務，發揮高度警覺心及同理心，協助深夜遭反鎖在外女學童平安返家，除了贏得民眾的肯定，也防制可能的意外發生，積極認真的工作精神，也足堪同仁之表率！在此也呼籲民眾，若有事外出無法按時返家，請協調隔壁鄰居或是安親班老師代為照料，以維護學童安全，避免意外

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