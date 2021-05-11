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本土疫情爆發！陳時中：即起全國醫院「停止探病」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增7例新冠肺炎本土個案，其中5例在宜蘭羅東、1例在蘆洲、1例則是機師家人，其中宜蘭和羅東本土感染不明，指揮官陳時中也宣佈疫情防疫升級，即起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。

陳時中表示，全國醫院與長照機構即日起至2021年6月8日止，除例外情形外，停止開放探病及探視，除非醫院得同意探病例外情形，包括病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要；其他如病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

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長照機構得同意實地探視住民例外情形則包括住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民以及其他經機構評估有必要探視者。

指揮中心再次呼籲，住院病人陪病者及長照機構住民陪伴者進入醫療機構及長照機構務必全程佩戴口罩，如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險，醫療機構及長照機構若遇主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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