姊弟同日離世　台中沙鹿今晚「送肉粽」路線曝！生人迴避防煞氣

▲台中沙鹿今晚送肉粽，隊伍路線曝光。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市沙鹿區今晚（2）日將在7點半到9點半舉行送煞（送肉粽）儀式，網友將訊息貼在臉書社團，原本送煞路線沿著四平街途經麗水里福順宮牌樓再往出海口，但時間點在里民活動最熱絡時刻，引起恐慌，經里長溝通後，葬儀社調整路線，送煞儀式將由四平街到沙田路、向上路、西濱到臨港東路、龍昌路（火力發電廠前）往出海口，也提醒網友該時段非必要勿在外逗留，以防沖犯。

台灣民間習俗認為上吊枉死的人怨氣最重，需要特別舉辦「送肉粽」儀式將煞氣送走，免得亡者在同個地點一再「抓交替」，儀式舉辦時，生人皆需迴避。原本此儀式在彰化鹿港流傳，但近年來傳到新竹及台中等地，據葬儀社透露，亡者是一對姊弟在同日離世。

原本葬儀社送煞路線為沿著四平街到沙田路、向上路、西濱到臨港東路、麗水里福順宮牌樓再到麗水港出海口，但消息一出，引起居民恐慌。龍井區麗水里里長陳耀墩表示，昨天光是電話就接了10幾通，所以緊急向葬儀社溝通，請葬儀社調整路線，改走人煙較稀少的龍昌路（火力發電廠前），再前往出海口，降低民眾不安。

▲沙鹿送肉粽路線一度引起居民恐慌。（圖／翻攝麗水里里長陳耀墩臉書）