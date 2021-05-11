宅配哥「下班罰寫25遍」理由哭了！　8秒片引爆眾怒：小學生逆

▲宅配員被罰寫。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名宅配司機平時工作量大，不僅超時工作，連吃飯的時間都沒有；更扯的是，下班回家還要完成罰寫作業，短短影片點燃眾人怒火，紛紛替苦主說話，直呼「當你們國小學生喔！」

網友在「爆怨2公社」替朋友抱不平，發文怒道「這公司到底是哪裡有問題？宅配司機已經在外面一整天了，回來還要罰寫作業，一個郵遞區號搞得那麼複雜，前金區都不前金了！」

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他透露，司機們每天超時工作，又沒有加班費，「有的時候真的不是司機的問題，請體諒我們配送的範圍真的很廣，不像同行，一個區域有好幾台車，所以很多時候不是不配合客人的時間，是我們除了將貨物送到你手中以外，還得收取你們在網路上購買的任何東西，時間真的不夠用，甚至中午根本沒時間吃飯，5分鐘對你們來說可能一下下，對我們來說真的很重要。」

從曝光中的影片可見，該名司機因配送代碼寫錯，被罰寫25遍，不過他也喊冤表示，「前金與苓雅同站所，支援前金所，被前金搞死。」

對此，網友們紛紛回應，「這個罰寫真的有夠低能，請那個設計這東西的人自己去跑三天試試」、「小學生逆？還罰寫」、「沒想到走出校門後還有這種處罰方式」、「什麼公司...笑爛」、「我還有遇到老鳥叫我罰站呢，結果老鳥被老闆罵說：他是來工作的，又不是小學生，搞什麼東西啊」。

另外，還有不少人直言，應該要檢討公司系統才對，「本末倒置吧！不是該聯絡系統廠商來解決問題迴圈嗎？負責的單位是在哈囉？」