家長求情遭嗆師「你奈我何」！名律師：碰到這樣老師其實也不錯

▲家長向老師求情，希望兒子的罰抄能晚幾天交，卻遭到老師嗆聲。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

近日一篇「家長求救文」引發熱議。一名媽媽在社群軟體上分享自己與老師的對話，指自己在得知兒子有10篇罰抄要寫時，怕孩子學習受影響，因此向求情老師能夠晚幾天交，沒想到遭老師回嗆「你奈我何？」引熱網友討論。對此，知名律師林智群分享不同觀點，直呼「其實這樣也不錯！」

引發爭議的這名老師，不但直接拒絕媽媽希望罰寫文能晚幾天交的求情，甚至直接嗆「我都這樣規定的，小學不給他們壓力，國中怎麼辦？」、「我就是這樣規定的，反正我不體罰，你怎麼去網路爬文，都耐（奈）我無何？反正教師法也沒有規定，不能罰超過多少課文。你們這樣的家長我每年見多了，順便一提，多少案例最後都不了了知（之）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家長Po出和老師的對話，引發網友們熱議。（圖／翻攝自臉書／台中人大小事）

對此，知名律師林智群在臉書發文提到，「我們家老大個性比較活潑，勇於挑戰權威，什麼事情都要問為什麼，白目的結果就是一天到晚被罰寫，不過這個老師罰的內容通常跟違規內容有關，比如：上課不能講話之類的。」

雖然太太一開始有想跟老師商量調整一下，但他卻認為「不用要求老師調整，其實這樣也不錯，你不可能每次都碰到欣賞你的人，這就是人生，跟想法不同的人（甚至是上司）相處，也是學習的一部分。」林智群還點出老師寫的最後一句「不了了知」好像也是寫錯了…。

貼文一出，引發不少家長共鳴「我也是這樣告訴孩子，人的一生不會永遠遇到喜歡你的人，我們不用為了讓別人喜歡自己一昧迎合別人，但要做好自己該做的事」、「和想法不同的人相處，也是一種學習！讚」。