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社會 社會焦點 保障人權

法官涉收賄+性招待　二度開庭叫屈「有罪該死就把我殺了」

記者黃宥寧／台北報導

前士林地院民事庭法官陳梅欽遭檢舉收受律師賄賂及性招待，經檢廉調查，發現他的帳戶在6年內，有178筆、共1537萬餘元不明款項存入並依貪污罪起訴。5日士林地院二度開庭，他仍強調不明財產都是他薪水、股票投資及收租而來，並向審判長叫屈「我有罪該死，就把我殺了」，希望不要再以冗長程序折磨他。

▲▼前法官陳梅欽。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前士林地方法院民事庭法官陳梅欽遭起訴貪污治罪條例，5日從澎湖搭飛機前往士林地院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，陳梅欽於2012、2016年間任士林法官時，遭多次檢舉接受賄賂、性招待，又於2016、2018年間，涉嫌浮報加班費，帳戶更在2013至2018期間，由妻、姊陸續存入178筆少則1、2萬，多則70幾萬元，共1537萬200元。

法官問對於起訴內容認為他基於詐欺取財犯意，意圖為自己不法之所有申請加班費有無意見？陳表示機動說有，我有沒有加班別人不清楚，但政風室最清楚。他表示自己從2017年11年到2018年7月遭跟監，只要有外出，就如起訴書所載，22小時及外出次數20幾次，其餘時間他都在加班，甚至強調「我的判決都是當日宣判，當日交付裁判正本」。

對於可疑來源財產陳駁斥，法官年薪約200萬，他的股利、妻子股利加上包租公收租從2012年到2018年總收入為3207萬，收入遠高於遭起訴的1537萬財產來源不明！

法官諭知續行準備程序，卻引陳梅欽強力反彈。他激動表示，「我已經被折磨3年了，所有相關事證早就在當初遭搜索時都已經交代完畢了。」甚至向法官叫屈，「我有罪該死，就把我殺了」，懇請不要再以冗長的程序折磨他，並稱當自己成了當事人後才明白這種訴訟痛苦。由於還有證據需調查，法官諭知於6月23日上午10點30分續行準備程序。

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