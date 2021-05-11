　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

向ClubHouse宣戰！　FB在台測試「包廂」功能、支援捐款

特約記者洪聖壹／綜合報導

雖然 ClubHouse 在台灣用戶活躍度大幅降低，但是不得不說確實「開房間」已經成為大家耳熟能詳的語音聊天形式。這也讓社群平台 Facebook、Twitter 等公司嗅到商機著手研發類似的功能，如今 Facebook 率先宣布，在台灣啟動「現場廣播包廂」功能測試，目前僅約少數藝人參與。

從稍早公開的消息來看， Facebook 宣佈多加了以下四個新功能：

一、語音創意工具（Audio creation tools）：Facebook 希望每個人都能擁有既專業、又可直覺式操作且充滿趣味的語音工具，就像是口袋裡的個人錄音室，因此語音工具裡頭將加入了自動語音辨識（speech-to-text）或變聲（voice morphing）等功能。

二、Soundbites ：它是個語音剪輯功能，方便用來記錄生活中的趣事、笑話、靈感、短詩等，並可分享在動態消息上。未來幾個月，Facebook 將與少部分的創作者展開 Soundbites 測試。

三、Podcasts：未來的幾個月內，無論用戶是否正在使用 Facebook 應用程式，皆可直接透過 Facebook 直接聽 podcast 節目。Facebook 將根據每個人的興趣，協助大家輕鬆找到新的 podcast 節目或集數，也可在節目下留言或推薦給朋友。而透過語音直播，創作者可將直播的對話轉製成 podcast 節目的內容，且 Facebook 也將提供工具，協助創作者從語音直播或 podcast 擷取出精華片段，並以 Soundbites 的形式發布，創造更多討論。

四、現場廣播包廂：在 Facebook 上可輕鬆探索即時的社群語音體驗，公眾人物及創作者可主持「現場廣播包廂」，與他們的朋友和粉絲即時對話、接觸到更多聽眾，未來更可營利或號召募款。

從使用者介面來看，Facebook 這個「現場廣播包廂」功能非常類似 ClubHouse，在包廂最上方可以看到主講人，中間則是共同追蹤的朋友，最底下則是聽眾。

官方宣佈，近期將於台灣開始測試「現場廣播包廂」，邀請少數幾位台灣的公眾人物與創作者在線上開講，同時測試即時語音對談的各項功能，並將依據大家的回饋意見持續調整，讓在 Facebook「現場廣播包廂」的使用者體驗更完善。

首波受邀參與測試的公眾人物與創作者包含黃子佼、蔡阿嘎、盧廣仲、Kimberley 陳芳語，以及 Janet 謝怡芬、宥勝與白癡公主，透過他們與親友及粉絲在線上的互動，瞭解「現場廣播包廂」中主持人、講者與聽眾不同的意見回饋，讓未來使用者的體驗更為完整。

此外，在「現場廣播包廂」中，粉絲將可透過星賞功能鼓勵喜愛的創作者或公眾人物，或是捐款支持公益活動。Facebook 也將推出多元營利模式支持創作者，例如以單次購買或訂閱制方式，收取進入包廂的費用。此外，為啟動 Soundbites 功能，Facebook 將推出語音創作者基金（Audio Creator Fund）以鼓勵新興創作者，並獲得產品的初期回饋。

Facebook 預告，未來規劃將「現場廣播包廂」延伸到社團中，讓社團管理員及成員們輕鬆連結彼此，也能夠在社群中與相關的專家展開互動。Facebook 還將會在所有的語音體驗中推出字幕功能，讓所有使用者皆能體驗，而語音工具當中，也會同步翻譯成文字，讓更多人可以體驗。

ET快訊
社區已經多點爆發！台大感染醫警告：有一點不對勁就篩檢
羅東爆5本土！宜蘭人揭現實面「不會驚訝」苦笑：至少雪隧不塞了
快訊／疫情延燒　《全明星》總決賽確定延期　
北市防疫升級！畢典改線上　小巨蛋、北流活動停辦
快訊／不明感染源！侯友宜：新莊、蘆洲即刻大規模消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

向ClubHouse宣戰！　FB在台測試「包廂」功能、支援捐款

三星8月辦旗艦機發表會！折疊手機Galaxy Z Fold 3部分規格流出

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

向ClubHouse宣戰！　FB在台測試「包廂」功能、支援捐款

三星8月辦旗艦機發表會！折疊手機Galaxy Z Fold 3部分規格流出

宜蘭驚爆5人確診　三奇美徑稻浪音樂會＋熱氣球嘉年華取消

社區感染蔡英文宣傳公投　羅智強連問3次：妳有事嗎？

世衛大會未邀台灣　陸外交部：是民進黨造成的

女老闆陽台狂撒「一億元鈔票」發員工獎金　510萬網瘋傳：好羨慕　

快訊／新增7例本土！　2021澎湖國際海上花火節宣布「暫時取消」

疫惰升溫　5搶1奧運資格賽記者會延期

通膨恐懼加深！歐股早盤下跌　英、德股市重挫逾2％

華春瑩：哥本哈根民主高峰會是政治鬧劇「民主不是開會喊喊口號」

接種免煩惱！南韓決定賠「重症副作用」患者最高每人千萬

老公和前妻藕斷絲連「靈魂還在彼此身上」　新婚妻怒告卻慘敗

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

米客邦RS3智慧表 台推瘦子特別款

三星預計8月舉辦旗艦機發表會

臉書在台測試「包廂」功能

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

Netflix下架犬夜叉等13部影片

冷氣開整天更省？專家：不一定準

iOS 14.5「表情符號」圖庫更新！

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

停電後復電「傷電器」2步驟解決

HTC首場VIVECON確認有新品

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

3C達人5招教你破解山寨AirPods

超神肉搜APP，照片就能找臉書！

更多熱門

相關新聞

「澳洲模式」台灣可行否？

「澳洲模式」台灣可行否？

今年2月25日，澳洲通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，而且旋即於3月2日生效，讓新聞媒體與數位平台之間爭議已久的（內容授權或廣告費分潤）問題再度浮上檯面。那台灣究竟可否依循澳洲立法模式，讓新聞業與數位平台就內容分潤議題進行談判？

FB繼續封殺川普　半年內重審帳號權限

FB繼續封殺川普　半年內重審帳號權限

臉書、IG向iOS用戶釋出警告訊息

臉書、IG向iOS用戶釋出警告訊息

超過1萬個蘋果App現在可限制追蹤　20％以上都是遊戲類

超過1萬個蘋果App現在可限制追蹤　20％以上都是遊戲類

臉書4招動態大洗牌　貼文被按太多怒就GG

臉書4招動態大洗牌　貼文被按太多怒就GG

關鍵字：

FacebookClubHouse

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面