向ClubHouse宣戰！　FB在台測試「包廂」功能、支援捐款

特約記者洪聖壹／綜合報導

雖然 ClubHouse 在台灣用戶活躍度大幅降低，但是不得不說確實「開房間」已經成為大家耳熟能詳的語音聊天形式。這也讓社群平台 Facebook、Twitter 等公司嗅到商機著手研發類似的功能，如今 Facebook 率先宣布，在台灣啟動「現場廣播包廂」功能測試，目前僅約少數藝人參與。

從稍早公開的消息來看， Facebook 宣佈多加了以下四個新功能：

一、語音創意工具（Audio creation tools）：Facebook 希望每個人都能擁有既專業、又可直覺式操作且充滿趣味的語音工具，就像是口袋裡的個人錄音室，因此語音工具裡頭將加入了自動語音辨識（speech-to-text）或變聲（voice morphing）等功能。

二、Soundbites ：它是個語音剪輯功能，方便用來記錄生活中的趣事、笑話、靈感、短詩等，並可分享在動態消息上。未來幾個月，Facebook 將與少部分的創作者展開 Soundbites 測試。

三、Podcasts：未來的幾個月內，無論用戶是否正在使用 Facebook 應用程式，皆可直接透過 Facebook 直接聽 podcast 節目。Facebook 將根據每個人的興趣，協助大家輕鬆找到新的 podcast 節目或集數，也可在節目下留言或推薦給朋友。而透過語音直播，創作者可將直播的對話轉製成 podcast 節目的內容，且 Facebook 也將提供工具，協助創作者從語音直播或 podcast 擷取出精華片段，並以 Soundbites 的形式發布，創造更多討論。

四、現場廣播包廂：在 Facebook 上可輕鬆探索即時的社群語音體驗，公眾人物及創作者可主持「現場廣播包廂」，與他們的朋友和粉絲即時對話、接觸到更多聽眾，未來更可營利或號召募款。

從使用者介面來看，Facebook 這個「現場廣播包廂」功能非常類似 ClubHouse，在包廂最上方可以看到主講人，中間則是共同追蹤的朋友，最底下則是聽眾。

官方宣佈，近期將於台灣開始測試「現場廣播包廂」，邀請少數幾位台灣的公眾人物與創作者在線上開講，同時測試即時語音對談的各項功能，並將依據大家的回饋意見持續調整，讓在 Facebook「現場廣播包廂」的使用者體驗更完善。

首波受邀參與測試的公眾人物與創作者包含黃子佼、蔡阿嘎、盧廣仲、Kimberley 陳芳語，以及 Janet 謝怡芬、宥勝與白癡公主，透過他們與親友及粉絲在線上的互動，瞭解「現場廣播包廂」中主持人、講者與聽眾不同的意見回饋，讓未來使用者的體驗更為完整。

此外，在「現場廣播包廂」中，粉絲將可透過星賞功能鼓勵喜愛的創作者或公眾人物，或是捐款支持公益活動。Facebook 也將推出多元營利模式支持創作者，例如以單次購買或訂閱制方式，收取進入包廂的費用。此外，為啟動 Soundbites 功能，Facebook 將推出語音創作者基金（Audio Creator Fund）以鼓勵新興創作者，並獲得產品的初期回饋。

Facebook 預告，未來規劃將「現場廣播包廂」延伸到社團中，讓社團管理員及成員們輕鬆連結彼此，也能夠在社群中與相關的專家展開互動。Facebook 還將會在所有的語音體驗中推出字幕功能，讓所有使用者皆能體驗，而語音工具當中，也會同步翻譯成文字，讓更多人可以體驗。