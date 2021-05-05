臉書、IG向iOS用戶釋出警告訊息：不允許追蹤可能會收費

▲Facebook、Instagram 開始向用戶推送警告訊息，要求用戶允許追蹤。（圖／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前已經有報導過，Facebook 旗下應用服務包括 Facebook、instagram，可能因為 Apple 公司的隱私權政策而採取收費措施，如今這項消息已經被確認。

Apple 公司再釋出 iOS 14.5 更新之前，曾經告知 App Store 開發者相關隱私權限制，Apple公司執行長Tim Cook 更傳出暗指社群平台濫用消費者訊息提供不實的資訊，要求在下個版本開發讓用戶可以選擇不要被應用程式追蹤使用行為；對此，Facebook 創辦人Mark Zuckerberg 曾經在今年初怒懟蘋果執行長 Tim Cook。

如今隨著 iOS 14.5 更新之後，國外媒體在 Twitter 陸續發出警告，明白指出 Facebook 旗下應用程式包括 Facbook、Facebook Messanger、Instagram 正在告知已經升級 iOS 14.5 的用戶，將會追蹤用戶行為用來精準提供更好的用戶體驗，這包括更新內容、可能合適的用戶廣告，以及「免費」。

就在 Apple 公司進一步釋出 iOS 14.5.1 之後，記者的 instagram、Facebook 相繼出現同樣的繁體中文版公告，點選暸解更多選項，大意是因為受到 iOS 系統隱私政策影響，需要讓用戶允許追蹤，否則將無法正常地提供完整的服務。記者實際搜尋 Facebook、instagram 官方新聞平台，除了慶祝星戰日的消息之外，並沒有針對這個資訊做任何的公告。

從技術層面來說，Facebook 是一間廣告公司，透過免費平台讓用戶跟用戶之間能夠繼續交流之外，也透過瞭解用戶購買行為來精準投放廣告，長期下來你不能說這個做法不正確，畢竟這已經形成一個生態圈，就連 Apple 的經銷商自己也開始在 Facebook、YouTube 等平台投放廣告來銷售 iPhone等商品。

由於 Facebook 平台廣告營收佔據該公司整體營收非常大的一個區塊，如今如果 iPhone 用戶都不允許 Facebook 追蹤，那麼 Facebook 未來可以收集到的使用者數據可能只有少數非中國大陸地區的 Android 用戶，這對於該公司來說是非常可怕的一件事。像上述的圖示可能也是個初步的警訊，如果情況不改善，那麼最糟糕的情況下，Facebook 跟 instagram 可能會向用戶收取費用。

以下是個人觀點：

其實話說回來，即便是不允許追蹤，定向廣告仍然存在，只是 Facebook 推送的廣告將不再吸引人，相對的該公司可能得到的收益將會更低。eMarketer 知名分析師 Nicole Perrin 就曾發文估計，今年 Facebook 廣告收入的下降幅度約為 2％ 至 7％。因此 Facebook 希望能夠追蹤用戶使用行為，除了瀏覽照片、購物狀況、瀏覽網站，甚至是語音輸入等數據，然後提供真正適合用戶的廣告。

Facebook 在面對美國媒體詢問的聲明當中已經明白指出，在 Facebook，我們使用用戶數據來提供個性化廣告，這些廣告將支持中小型企業主成長，並且幫助讓應用程式持續免費。

反觀 YouTube，Google 早在五年前，就推出多項廣告策略，透過不同的方式說服廣告主，務必要拍攝出吸引用戶的廣告，因此廣告商開始絞盡腦汁，卻也因此凸顯廣告商價值，網路上開始出現許多各種不同創意的內容推出，YouTube 平台還公開表揚這些廣告主，甚至做了排名。

經過實測發現，即便是選擇不允許追蹤，Facebook 和 Instagram 相關服務仍然能夠繼續使用，而且平心而論，除了這兩大社群平台，App Store 還有更多方便的社群應用程式可以使用，好比說 Twitter、LINE、Clubhouse，甚至是微博、WeChat，你可以從中建立社群、發文、發帖、分享、跟朋友交流等等。

另外，即使不允許追蹤，Facebook 還是有更多方式希望能夠了解用戶行為，好比說透過類似圖像辨識、hashtag，只是短期之內，你在使用這些應用程式還是免費，而且少了許多煩人的廣告，而廣告主可能會因此痛苦一點。設定方式很簡單：在 iOS 介面當中選擇設定>隱私權>追蹤>關閉 App 要求追蹤。