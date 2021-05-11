北市成功國宅又傳確診　里長急問CDC遭踢皮球：把防疫當兒戲？

▲台北市大安區群英里里長石忠勝（右）批評，詢問指揮中心疫情資訊卻遭踢皮球。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

華航機師與諾富特飯店群聚感染擴大，台北市成功國宅日前有機師一家三口確診，近日又傳出還有其他確診案例，社區人心惶惶。大安區群英里里長石忠勝11日在國民黨立委林奕華的陪同下召開記者會，石忠勝痛批，求助疫情指揮中心協助處理疑似假訊息，卻遭「踢皮球」，還要他去找北市衛生局，直呼難道把防疫當兒戲嗎？

石忠勝指出，成功國宅在4月26日、5月3日發生確診案例，好不容易社區慢慢平靜，但這三天又開始傳出假消息，他立即把這些消息的內容告知指揮中心，第一次問只得到「要去請示」的回覆，第二次問才叫他去找台北市衛生局，令他相當傻眼。

他批評，社區內謠言滿天飛，大家都人心惶惶，指揮中心掌握了所有資訊，卻還要里長去找衛生局，難道把防疫當兒戲嗎？

石忠勝指出，目前機師、移工、大學生分別由交通部、勞動部、教育部列管，民政系統無法掌握訊息，當時一聽到傳出成功國宅有人確診，問區公所也不知道，最後是因為鄰居看到確診者家屬被帶走，馬上來詢問里長，他才知道里上出現確診個案。

石忠勝無奈的說，這幾天從早到晚，手機、辦公室電話都被打爆，還被居民抗議為何連里長都不知道有人確診，甚至質疑他掩飾疫情。他不解為何指揮中心要把里長排除在外，居家檢疫會通知里長，居家隔離卻不講，今天這些資訊若能早點掌握，可以預先作為，降低住戶恐慌。

林奕華指出，一般民眾入境後，檢疫資訊會進到縣市民政系統，並進一步通知區公所、里長、里幹事，但機師部分里長完全沒得到任何訊息，連機師確診被帶離，里長都不知道，直到機師的小孩確診，鄰居看到穿防護衣的人員把孩子帶走，里長才開始去追查原因，「還要里長到處去問，才知道里上有確診個案，不覺得很荒謬嗎？」

林奕華表示，這次台灣防疫做那麼好，不能忽略里長、區公所等基層人員的協助，她呼籲衛福部應重視基層里長心聲，把里長當作防疫的夥伴，告知他們訊息真偽，才能趕快跟民眾澄清。